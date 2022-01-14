На Харьковщине произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть пострадавшие. Фото и видео

Днем 14 января на трассе под Харьковом произошло масштабное ДТП, в котором столкнулось сразу пять автомобилей: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА. В результате аварии пострадали три человека, среди которых 6-летняя девочка.

Как сообщили в Facebook ГСЧС Украины, ДТП произошла в районе поселка Задонецкого за Змиевом. Отмечается, что 26-летняя мать девочки оказалась зажатой поврежденными конструкциями авто.

В ГСЧС сообщили, что на место аварии были направлены спасатели 58-й Государственной пожарно-спасательной части. Они с помощью специнструмента деблокировали пострадавшую и передали медикам скорой. Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

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Также отмечается, что авария и обледенелая дорога осложнили проезд на участке – пробка растянулась на 4 км.

Отметим, согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП, которые привели к смерти 2926 человек и травмированию 27 296.

Основными причинами аварий в ноябре были нарушение правил маневрирования (6796) и превышение скорости (3519). Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области.

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