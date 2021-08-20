Под Харьковом мужчина до смерти избил сожительницу. Фото

В Харьковской области мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Харьковщины. Инцидент случился 18 августа вечером случился общежитии поселка Докучаевское, что под Харьковом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

О случившемся 36-летний мужчина сам сообщил в полицию. Он заявил, что его жена внезапно умерла. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 34-летнюю женщину мертвой.

Ее тело направили на экспертизу, которая установила, что смерть наступила от многочисленных ушибов головы.

Правоохранители выяснили, что мужчина регулярно избивал сожительницу.

Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование ведется по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области до смерти избил собственную мать, а ее тело выбросил в колодец.