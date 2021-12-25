Под Днепром столкнулись два автомобиля: погибли дети. Фото

В пятницу, 24 декабря, на трассе Криничанского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух машин, в одной из которых ехала многодетная семья. Два ребенка в результате аварии погибли на месте.

Как передает издание "Информатор Днепр", погибшим детям было 12 лет и меньше одного года. Их мать и восьмилетний брат были срочно госпитализированы с множественными травмами.

Сотрудники Национальной полиции установили, что водитель автомобиля Audi A6 с детьми выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Инцидент произошел в темное время суток и на дороге лежал снег.

Видео дня

По факту смертельного ДТП возбуждено производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть пострадавших, сроком до десяти лет.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Как ранее сообщалось, авто, вылетевшее на встречную полосу на Херсонщине, повлекло за собой одну жертву и четырех пострадавших.