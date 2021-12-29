Под Днепром мальчик спас отца, которому стало плохо в лесу: грел своим телом, пока не подоспела помощь

Вечером 28 декабря в отделение полиции в Павлограде Днепропетровской области поступил звонок, в котором встревоженная женщина сообщила, что ее муж и десятилетний сын заблудились в лесу. Ребенок позвонил матери и сказал, что отцу стало плохо и он не может выйти из леса.

Также 10-летний Артем пояснил, что где-то поблизости увидел подвесной мостик, который стал своеобразным ориентиром для поискового отряда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Учитывая сложные погодные условия, позднее время суток и стрессовое состояние мальчика, копы отложили все дела и немедленно отправились на поиски отца с сыном. С помощью служебных собак около 1:00 уже 29 декабря их удалось найти.

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"Мальчик с отцом находились в 4 км от проселочной дороги. Отцу действительно было плохо и чтобы его спасти от холодной смерти, испуганный мальчик лежал на нем сверху, согревая собственным телом", – указано в сообщении.

Правоохранители немедленно вызвали скорую и оказали пострадавшему отцу первую домедицинскую помощь. Позже их обоих доставили в больницу, сейчас жизни мужчины и его героическому сыну ничто не угрожает.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области двое детей провалились под лед, катаясь на санках.