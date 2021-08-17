В озере под Черниговом на глазах у близких убило током двух IT-шников: подробности трагедии

Жуткая трагедия произошла на базе отдыха "Бречь" в Черниговской области. На глазах у родных и коллег в озере погибли два молодых сотрудника IT компании – 26-летний Влад Каснер и 28-летний Евгений Иванов. Друзья предполагают, что причиной их смерти стал электрический ток, который по чьей-то халатности попал в воду.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Большой коллектив IT компании SendPulse из Чернигова в выходные (14 и 15 августа) проводил корпоратив в загородном отеле "Бречь". Сюда они приезжали уже второй раз, предыдущий был полтора года назад.

Вместе с сотрудниками компании были члены их семей. Праздник уже подошел к концу, 15 августа люди выселялись из номеров, можно было еще погулять по территории, а после обеда все собирались ехать домой.

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"Мой муж пошел в номер собирать вещи, а я решила прогуляться по территории. Когда подошла к озеру, встретила своих девочек, мы стали разговаривать. Буквально в нескольких метрах от нас сидел Влад с супругой. Они поженились буквально полтора месяца назад, а встречались до этого лет 5 или 6, мы все их знали", – вспоминает события того воскресенья генеральный директор сервиса 13 chats группы компаний SendPulse Алина Гатченко (Дыкуха).

Внезапно девушки услышали крики, что Владу стало плохо в воде. "Я тогда была возле озера и видела как Женя сорвался и побежал спасать Влада. Но тут и Жене стало плохо, он резко упал, у него были конвульсии и он мгновенно потерял сознание. Когда они теряли сознание, они оба издали очень неестественный крик. Кто-то закричал, что там ток, и чтобы немедленно все вышли из воды. Это было ужасно! Они оба погибли у нас на глазах. Там была и жена Влада, Катя, она тоже все это видела. А потом прибежал брат Жени, но было уже поздно", – говорит Алина.

"Я в тот момент была рядом с Женей, рядом с водой возле оборудованного пляжа. Женя видел, что Влад упал в том месте, где было неглубоко, поэтому был уверен, что сможет ему помочь. Он забежал в воду и уже вдоль берега прямо в воде стал бежать на помощь к Владу, который уже скрылся под водой. И вдруг сам упал. Тогда еще один наш сотрудник Женя Кириенко, который видел, как падали ребята, какими были их движения в воде, все сопоставил и понял, что там ток. Он закричал, чтобы все вышли из воды", – рассказывает одна из сотрудниц компании.

Пришлось ждать, пока работники баз обесточат всю территорию. Началась суматоха, работники были в растерянности, никто сразу не мог сообразить, что надо делать. Все это время Женя и Влад находились в воде под действием электричества.

Вытаскивать тела вызвался охранник базы. Он на сапе (надувная доска для серфинга) подплыл и веслом вытаскивал одного из ребят. Алюминиевый сачок для чистки бассейна он не взял, сказав, что вода еще бьется током.

Примерно через 9 минут приехала первая скорая. До этого коллеги сами пытались оказать первую помощь. Вскоре прибыла и вторая скорая, врачи примерно час проводили реанимационные мероприятия, но было уже поздно.

Сами коллеги предполагают, что причиной гибели их друзей стала банальная халатность. "В озеро выходит труба и насос для искусственного водопада. Муж нашей сотрудницы, сам по профессии электрик, когда все это увидел, сказал, что все сделано неправильно. И трагедия была только вопросом времени. Страшно представить, все произошло примерно в метре от берега на мели, в субботу там купались все, в том числе и дети. Если бы вовремя не закричали, что это ток, то страшно представить чем все могло закончиться и сколько было бы жертв", – говорит Алина.

Во вторник, 17 августа, Влада и Женю похоронили. С Владом попрощались в его родном селе Козляничи, это всего в 10 минутах езды от места трагедии. Женю хоронили в родном Чернигове, у него остался 3-летний сын Роберт.

Женя и Влад были очень жизнерадостными и активными. Оба играли в футбольной команде, Влад ходил на каяках.

"Женю Иванова в нашу компанию привели его младший брат и наш HR-директор Оля. Сначала он два года работал менеджером в отделе продаж. Но полгода назад он окончил курсы по программированию. Моя коллега давала ему дополнительный проект, в свободное время он помогал делать сайт помощи для онкобольных деток. Женя постепенно собирался менять карьерный профиль и стать программистом.

А Влада я знаю более четырех лет, как только он к нам пришел. Он был маркетологом и project-менеджером. Мы с ним тесно работали в одном отделе, а потом сотрудничали в образовательном проекте. Это академия SendPulse, Влад был одним из ключевых людей, которые взрастили академию. Он искал спикеров, договаривался про вебинары, модерировал, выпускал трансляцию, монтировал. Сейчас все спикеры нам пишут, все в шоке, никто не понимает, как такое могло произойти. В последнее время Влад начал заниматься менеджментом, он был у нас менеджером в разработке мобильного приложения 13 chats. Мы недавно запустили мобильное приложение и Влад полностью был его менеджером, руководил командой разработки и дизайна. Приложение для Android и для IOS. Причем для IOS это было очень сложно, он много раз с ними созванивался. И когда наконец-то мы его выпустили, он дождался меня в офисе, чтобы лично мне сказать эту новость. Мы так радовались и думали дальше Влада развивать в этом направлении. У него были очень хорошие задатки руководителя и специалиста", – рассказывает Алина Гатченко.

В полиции Черниговской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.119 УК Украины (убийство двух человек по неосторожности).

"Что именно там произошло, станет известно только после того, как проведут все экспертизы. Сроки экспертиз не установлены, поэтому они могут длиться и месяц, и больше", – говорит спикер полиции Наталья Слабеняк.

Виновному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.