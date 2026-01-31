Почему оккупанты в Донецкой области начали надевать 'форму пингвинов': в сети раскрыли 'секрет' и показали кадры ликвидации врага. Видео

В Донецкой области российские оккупанты в зимнее время года начали появляться в необычной форме, напоминающей во время походки пингвинов. Сначала такой выбор одежды оставался загадкой, однако вскоре в сети разоблачили замысел врага.

С помощью специальных накидок захватчики надеются стать невидимыми для тепловизоров. ОBOZ.UA выяснил, откуда на Донбассе взялись "пингвины" и на что надеются российские оккупанты.

"Пингвины" на фронте

Видео с оккупантами, которые передвигаются как пингвины после надевания странных накидок, начали появляться в сети относительно недавно. Как позже стало известно, путинские захватчики просто стали жертвами "гениального" российского маркетинга.

Журналисты рассказали, что на российских маркетплейсах появились в продаже пончо, которые, по утверждению продавцов, якобы должны защитить оккупантов от обнаружения с помощью тепловизора.

Бойцы 120-й отдельной бригады территориальной обороны помогли российским оккупантам "протестировать" чудодейственные накидки. Как оказалось, никаких защитных свойств против тепловизора эти пончо не имеют.

Россияне жалуются на "антидроновые" халаты

На российских маркетплейсах продавцы утверждают, что "товар прошёл все необходимые испытания и полностью соответствует своим функциям". За накидку, которая якобы спасет захватчиков от дронов, просят от 4 до 7 тыс. рублей.

Однако несмотря на утверждения о "волшебных" свойствах накидки-невидимки, родственники российских военных преступников жалуются, что вместо "антидронового" пончо получили обычный маскировочный халат.

Тем не менее, продавцы в РФ продолжают наживаться на наивности и глупости оккупантов и их родственников. На маркетплейсах утверждают, что "защитные свойства" накидки зависят от "соблюдения правил эксплуатации". Кроме того, продавцы выдали, что получили "большое количество положительных отзывов".

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 30 января уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 239 тыс. 590 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам Bloomberg, большие потери РФ в войне могут изменить ход переговоров. Динамика роста потерь может усложнить для Кремля пополнение армии без объявления новой мобилизации – чего в Москве очень не хотят делать.

