По УЗ зарегистрировано 185 уголовных производств, однако ни одна коррупционная схема не ликвидирована, – глава ВСК

Правоохранители сообщили, что все обращения и сведения по фактам преступной деятельности в Укрзалізниці, описанные в промежуточном отчете Временной следственной комиссии, обработанные и внесены в ЕРДР. В частности, начато расследование уголовного производства по факту доведения Государственного предприятия до банкротства (по ст.219 УК Украины). Об этом написала глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Фейсбук.

"По информации правоохранителей, Национальная полиция зарегистрировала 185 уголовных производств. В суд направлено 96 обвинительных актов, еще 107 лицам сообщено о подозрении. Общая сумма ущерба по указанным производствами - 19 млн грн. НАБУ зарегистрировало 44 уголовных производства, но только в 8 производствах детективы видят высокую перспективность. Сумма убытков в перспективных уголовных производствах - 850 млн грн. ГБР расследует 4 уголовных производства, по двум уже завершено следствие", – рассказала она.

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Однако, подчеркнула Гришина, несмотря на принятые меры, ни ВСК, ни общество не может констатировать снижение уровня коррупции в АО "Укрзалізниця".

"Ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности, ни схема системного хищения имущества железной дороге не ликвидирована! Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить?", – возмутилась глава ВСК и поставила перед правоохранителями требование уже к концу года достичь видимых результатов в этом вопросе.

Как известно, Государственная аудиторская служба за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзалізниці" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Только в 2020 году коррупция при закупке достигла 8 млрд грн. В то время членом антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете УЗ был Сергей Лещенко. Впоследствии Кабинет министров разорвал с ним контракт, но Министерство инфраструктуры вновь подало Лещенко на должность члена Наблюдательного совета, что вызвало волну резкой критики со стороны народных депутатов и общественности.