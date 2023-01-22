По следам пригожинских маньяков: как ЧВК ''Вагнер'' стала инструментом российской экспансии в мире. Фото

Наемники-головорезы из российской частной военной компании "Вагнер", принадлежащей российскому олигарху Евгению Пригожину, воюют против Украины еще с 2014 года и успели оставить за собой на украинской земле длинный и кровавый след. Важную роль в путинской экспансии и оккупации Украины играют они и после начала полномасштабного вторжения.

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Однако наемники "Вагнера" совершают военные преступления далеко не только на территории Украины: они успели засветиться в десятках стран в разных уголках мира - и везде служили захватническим планам российского президента Владимира Путина, не забывая и о собственном обогащении на войне, крови и убийствах. О "монстре", взрощенном действующим кремлевским режимом и о его многочисленных преступлениях, говорится в статье Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности для OBOZREVATEL.

Эта война отчетливо явила миру немало ранее скрытых черт "загадочной русской души": патологическую ложь, жестокость, прожорливость. И это не просто отдельные проявления поведения агрессоров – они институализированы, организационно оформлены и брендированы.

Одним из самых заметных российских брендов последнего времени стала ее частная военная компания "Вагнер". Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает послужной список путинских "солдат удачи".

Наемниками, также известными как "музыканты", руководит "личный повар Путина" Евгений Пригожин. В восьмидесятые годы он провел почти 10 лет в тюрьме за кражи, мошенничество и разбой. Это не помешало ему стать в России успешным бизнесменом, создав компанию "Конкорд", специализация которой лежит в сфере общепита, в частности эта компания кормит высших должностных лиц РФ.

Впрочем, настоящую славу Пригожину принес бизнес на крови. ЧВК "Вагнер" сложно назвать частным предприятием. Эта структура, выросшая на гибридной войне в Украине, объединила в себе сомнительный с правовой точки зрения статус, криминальную культуру, подчиненность Кремлю, доступ к государственным арсеналам оружия, информационно-пропагандистские возможности и опыт операций на разных континентах мира. Имеем дело с новой теневой организацией, которая подменяет собой государство. Эдакий "чужой" из фильмов ужаса, созревший на государственном теле России.

В ходе гибридного этапа агрессии против Украины в 2014 году существование "Вагнера" было секретом Полишинеля российской политики. Пригожин даже судился с чиновниками ЕС, чтобы отрицать свою связь с ЧВК. Еще во время февральского визита в Москву президента Франции накануне полномасштабного вторжения Путин врал в глаза Макрону, что Россия не имеет никакого отношения к этой компании.

И вот со второй половины 2022-го эта группировка уже ответственна за штурмовые действия в целом направлении российских агрессоров - Бахмутском. Есть свидетельства, что на вооружении ЧВК "Вагнер" есть тяжелая артиллерия и даже боевые самолеты, на которых летают завербованные наемники. Вооруженное формирование, фактически находящееся вне правового поля, открыто вербует наемников из числа осужденных прямо в исправительных колониях.

Пригожинцы больше не прячутся и даже позволяют себе дерзкие выпады в адрес высшего командования ВС РФ – вплоть до начальника российского Генштаба Герасимова включительно.

С лета 2022 года ЧВК "Вагнер" стала мощным пиар-брендом российской пропаганды, с помощью которого российскому вторжению в Украину пытаются придать маркетинговую новизну. Сюжеты об успехах наемников регулярно появляются на российском телевидении, а "Вагнер" позиционируется как элитная часть российской армии.

Ареал деятельности наемников Пригожина не ограничивается Украиной. Летом 2020 года группу вагнеровцев арестовал в Минске белорусский КГБ. Лукашенко, ныне послушно исполняющий волю Путина, в то время заподозрил Москву в попытке государственного переворота при участии "бродячих музыкантов".

Не меньше ЧВК "Вагнер" наследил и в более отдаленных от России странах, куда так же протягивается рука Москвы.

"Традиции кувалды" в Сирии

С 2015 года формирования "Вагнера" оказывают силовую поддержку пророссийскому режиму Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии.

Хотя вагнеровцы поспешили объявить себя "охотниками за ИГИЛ", основной специализацией их в песках Ближнего Востока стал захват и удержание нефтяных месторождений.

В борьбе за природные ресурсы Сирии противниками Пригожина часто становилось не террористическое Исламское Государство, а силы антиасадовской оппозиции, располагающие признанием и поддержкой США, Турции и других влиятельных внешних актеров.

7 февраля 2018 года, при попытке отразить у Сирийских демократических сил нефтяные месторождения в районе города Хашам (провинция Дейр-эз-Зор), вагнеровцам пришлось впервые почувствовать на себе преимущество западного оружия и тактики ведения боевых действий. Штурмовой отряд наемников был обнаружен и полностью уничтожен американской авиацией и артиллерией.

Уголовно-садистский почерк ЧВК "Вагнер" стал широко узнаваем именно в связи с его "работой" в Сирии. Летом 2017 года в сети появился двухминутный видеоролик, на котором несколько вооруженных общающихся между собой русским боевиков под песню со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" насмерть забивают кувалдой мужчину. Позже палачи расчленяют и сжигают тело жертвы.

Арабские и российские журналисты смогли установить обстоятельства, зафиксированные на ужасных кадрах. Жертвой оказался 31-летний Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, дезертир из правительственной армии Башара Асада. Один из его убийц идентифицирован журналистами как наемник ЧВК "Вагнер". Место казни в Сирии также удалось идентифицировать, и это сняло все сомнения по поводу возможного присутствия и причастности вагнеровцев.

Неоколониализм в Африке

Еще во время войны на востоке Украины русские наемники стали инструментом мощной неоколониальной экспансии Кремля в странах Африки. С 2014 года "Вагнер" предоставляет специфические услуги клиентам из числа друзей Путина в более чем 20 странах черного континента. Во многих из них фиксируется присутствие целых вагнеровских контингентов.

Путинский режим с помощью своих наемников фактически контролирует ЦАР и Мали. Таким образом, он использует ресурсы этих стран для получения незаконных доходов и продолжения войн, в частности, в Украине. Стоит отметить, что именно ЧВК "Вагнер" сыграла немаловажную роль в военном перевороте в Буркина-Фасо в октябре 2022 года.

О широкой географии амбиций нелегальной российской группировки свидетельствуют пропагандистские кампании пригожинцев в Африке. Так, в 2020 году Facebook удалил аккаунты, созданные "Вагнером" специально для лоббирования политики РФ в ЦАР, а также на Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике и в ЮАР.

В начале 2022 года Facebook также удалил аккаунты, связанные с "Вагнером", в Гамбии, Демократической Республике Конго, Камеруне, Нигерии и Зимбабве. Именно за публикацию ложной информации о войне в Украине, что в конечном счете приводило к подхвату дезинформации и местными журналистами.

Министерство финансов США обнаружило, что через Пригожина финансируются миссии, "наблюдающие за выборами" в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре, Мозамбике, Зимбабве и ЮАР.

Так что "Вагнер", кроме силового контроля, еще и распространяет дезинформацию в Африке, манипулируя СМИ и вмешиваясь в избирательные кампании для приведения к власти зависимых от себя ставленников.

"Россияне с 2017 года начали проникать в ЦАР: поставлять вооружение, военных инструкторов - якобы для обучения регулярной армии, оказывать другую помощь, в том числе и финансовую. И до конца 2018 года Туадера стал находиться фактически в прямой зависимости от них. Его плотным кольцом. окружают российские советники, инструкторы и сотрудники спецслужб" , - рассказал в интервью для "Новой газеты" француз Доминик Кристоф Ренето, свидетель проникновения путнизма в Африку .

Косвенные доказательства свидетельствуют о причастности наемников Пригожина к убийству трех российских журналистов - Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, приехавших расследовать деятельность "Вагнера" в ЦАР в 2018 году.

Примечательно, что "Вагнер" из-за подконтрольных СМИ попытался обвинить в убийстве журналистов Францию: якобы для вытеснения России из Африки.

Свою неоколониальную политику в Африке Кремль, как и во времена СССР, проводит под антиколониальными лозунгами. В Мали сеть страниц вагнеровцев в Facebook пропагандировала Россию как "жизнеспособного партнера" и "альтернативу Западу", пиарила "Вагнер". Местные СМИ часто повторяли эти нарративы, публикуя интервью с российскими официальными лицами, которые восхваляли "советников" из пригожинского ЧВК, в то же время утверждая, что компания стала жертвой информационной войны из-за ее роли в "уничтожении неоколониальной системы".

При этом в Африке были зафиксированы случаи массового террора и убийств, вроде украинской Бучи, в причастности к которым подозреваются россияне. Так, в конце марта 2022 появились сообщения о резне по меньшей мере 300 мирных жителей в селе Мура в центральной части Мали.

Свидетели сообщили, что малийские силы и около 100 белых русскоязычных мужчин выстроили жертв в ряды по 15 - 20 человек, приказали им стать на колени и казнили их. Неправительственная организация Human Rights Watch назвала эти убийства в Мали самым ужасающим преступлением в стране за последнее десятилетие.

Террор сочетается с ИПСО. Так, 19 апреля французы вывели свои силы из города Госси в Мали, а после того вагнеровцы бросили фейк, словно тела казненных людей – жертвы французских военных.

Обсуждая роль Пригожина, топ-пропагандист Соловьев заявил, что тот, мол, делает в Африке феноменальные вещи. Эти вещи привлекли внимание не только Соловьева.

21 ноября прошлого года президент Франции Макрон сделал резкое заявление по поводу российского неоколониализма в Африке.

"Достаточно лишь взглянуть на происходящее в Центральноафриканской Республике или в других местах, чтобы увидеть, что российский проект, реализуемый там, когда Франция отодвинута в сторону, является проектом хищничества", - сказал Макрон.

"Это делается при соучастии российской военной хунты", – приводят его слова СМИ.

Рекрутинг на Балканах

Еще одной страной, которую не обошли вниманием хищники Пригожина, стала Сербия. На фоне нового напряжения с Косово в ноябре начала работу сербская редакция RT. И одновременно в Сербии открылось представительство "Вагнера", функционирующее под прикрытием автономной некоммерческой организации "Русско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества Орли".

Легализация представительства российского ЧВК в этой стране стала возможна при содействии новоназначенного директора Безопасно-информационного агентства Сербии Александра Вулина, которого большинство местных экспертов прямо называют агентом, или "офицером связи" между Москвой и Белградом. Вагнеровцы уже заявили, что одна из целей центра – борьба с российскими оппозиционерами, переехавшими в Сербию.

Активность российских боевиков на Балканах вызвала беспокойство Государственного департамента США. 12 января советник дипломатического ведомства Дерек Шолле обратил внимание на информационную поддержку RT акции вербовки сербских наемников для войны в Украине.

В конце концов даже известный своей пророссийской позицией президент Сербии Александр Вучич был вынужден отреагировать.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим законам? Неужели мы мало потеряли людей во всех войнах?" – заявил глава государства.

"Вагнер" как мировая угроза

Помимо прочих блюд в меню "повара Путина" есть также своя "фабрика троллей". Пригожинские "тролли" даже вмешивались в выборы в США в 2016 году, что 7 ноября признал и сам руководитель "Вагнера": "Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций удалять сразу обе почки и печень" .

Заявление Пригожина прозвучало как угроза, но уже в сторону демократии и США.

Угрозы и вообще террористические методы достаточно характерны для вагнеровцев. В ноябре 2022 они убили кувалдой своего бывшего коллегу Евгения Нужина, а видео расправы выложили в интернете. Почти сразу с прозрачным намеком Пригожин послал кувалду с имитацией следов крови в футляре из-под скрипки в Европейский парламент. В декабре неизвестные забросали кувалдами двор посольства Финляндии в Москве.

И все это не мешает путинскому режиму максимально лояльно относиться к деятельности Пригожина - критике военного командования, открытию бизнес-центров. И даже отдавать зеков из колоний.

Пригожин явно имеет серьезные политические амбиции, сознательно подогреваемые Кремлем для устрашения демократического мира и остатков оппозиции в самой России. При всей своей одиозности, у него есть много искренних фанатов, которым импонирует брутальный беспредел "Вагнера". Может, Пригожин рассчитывать и на свою нелегальную армию. Он понимает, что наличие силовой опоры дает неплохие шансы посоревноваться в будущем за главный трон, который в России может вдруг опустеть.

Напомним, 20 января стало известно, что США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Об этом официально заявили в Белом доме. По словам спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби, новый "статус" позволит ввести санкции против военной группы наемников, активно участвующих в войне РФ против Украины.

На решение США нагло ответил владелец "Вагнера" Евгений Пригожин. Он обнародовал письмо, которое якобы отправил на имя Кирби. В письме организатор частной армии, оставившей кровавый след в десятках стран, цинично поинтересовался, "какое преступление совершила ЧВК "Вагнер".

Также, как свидетельствуют журналистские расследования, "Вагнер" привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золота в ЦАР.

В России же, где деятельность частных военных компаний противозаконна, нашли способ "легализовать" частную армию Пригожина: там ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

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