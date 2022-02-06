Эта Олимпиада абсолютно безразлична. Я не смотрел открытия, не имею ни малейшего представления, что там устроили китайцы в виде шоу — хотя ни на секунду не сомневаюсь, что эта богатейшая империя сделала что-то феерическое, массивное, могучее, дорогое и богатое, дата начала меня интересует только с точки зрения гипотетической даты вторжения, сонный Путин и флаги страны 404 не вызывают желания даже позубоскалить. Абсолютно пофиг.

Я не знаю, кто там за первый день первый в медальных зачетах, у кого сколько золота и кто как выступил.

Во-первых, к сорока пяти годам все эти гладиаторские игрища хлеба и зрелищ сами по себе стали неинтересны. Вот уже как-то совершенно безразлично, кто там лучше всех пробежит на лыжах, проедет на санках и прокатится на коньках.

Во-вторых, очередная Олимпиада "а-ля Берлин 1936" в очередной поехавшей кукухой Империи с уже официальными концлагерями… Идите в ж*пу с таким спортом вне политики.

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В политике — всё. И уж Олимпиада-то – точно в первую очередь.

Китай и Московия, похоже, пришли к стратегическому партнерству, новая ось зла, похоже, начинает вырисовываться — и в этот раз мир будет делится не по нациям, претензиям на Эльзас и Лотарингию или теориям расового превосходства, а, банально, по линии границы демократия-диктатура, и такое деление куда более устойчивое, чем все расовые теории или территориальные претензии. И это надолго.

Вероятно, именно этот процесс деления и будет новым двигателем переустройства миропорядка двадцать первого века и новым глобальным вызовом, который Запад, к слову, уже принял.

На наше счастье.

И вот все эти танцы с лыжами при таком раскладе уже как-то совершенно потеряли хоть какое-бы то ни было значение.

Предвоенной оказалась совсем не Олимпиада в Сочи.

По-настоящему предвоенной будет эта.

И, в-третьих, на этом фоне, стало совершенно фиолетово, как выступят украинские спортсмены. Какое место они завоюют, как в очередной раз утрут нос московитам и будет или не будет очередного фотоскандала с обнимашками.

Мне совершенно пох, как украинские певцы выступят на Евровидении, как украинские спортсмены выступят на Мундиале или как мы выступим в категории "биатлон с препятствиями". Все это десятой важности проблемы.

Сегодня мне гораздо важнее, как украинцы выступают в категории "Территориальная оборона". Как они выступают в категории "Скупить все патроны в городе до последнего и оборонятся из каждого подвала любой кочергой". Мне намного важнее, сколько будет подходов к снарядам "Джавелин" и "Стингер", чем к брусьям и акробатическому бревну.

А в этих дисциплинах Украина показывает фантастические результаты. Знакомые один за одним записываются в ТРО. Партнеры поставляют спортинвентарь самолетами, тоннами, десятками тонн, уже восьмой борт с правильными кольцами и трапециями сел в Борисполе. Журналисты и политики откладывают в стороны фотоаппараты и ручки – и берут в руки оружие. Несмотря на идиотизм во власти, Украина вновь показывает свою самую сильную сторону и на низовом горизонтальном уровне самоорганизуется на ура — как ни в каком спорте, как никто в мире.

Противостояние — "Свобода-Диктатура" вырисовывается, и в этом противостоянии Украина на самом острие.

Но в этот раз мы будем играть на своем поле.

И по своим правилам.

И вот на этом фоне мне совершенно без разницы, если мы напинаем московитам в сплетенную сеточкой веревку на металлической рамке на три шайбы больше, чем они нам. Или они нам больше, чем мы им.

Пофиг. Как-то это совершенно перестало иметь значение.

Цыплят будем считать по совсем другой осени.

И в совсем другой игре.

И совсем других цыплят.

Можете наваривать на них сверху кровати. Можете мобилизовать на эту птицеферму всю сборную Бурятии. Можете похохотать "Искандерами". Можете перебросить все с Востока в Беларусь.

Посмотрим на окончательный счет. Медальный зачет по отправке в Залесье рефрижераторов с грузом двести.

А в этой дисциплине страна за восемь лет поднаторела.

Ой как поднаторела.

Доброе утро, Пекин.