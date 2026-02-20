Пленный оккупант получил пожизненное заключение за расстрел украинских военнопленных на Курщине: что известно о деле

Пленный российский военный Владимир Иванов получил пожизненное заключение за расстрел двух украинских военнопленных в Курской области. Это первый приговор украинского суда за военные преступления россиян именно в Курской области.

Суд установил, что Иванов и еще трое оккупантов намеренно убили военных ВСУ, выполняя приказ своего командира. Об этом сообщает "Суспільне Новини".

Шевченковский районный суд Киева осудил 53-летнего Иванова, который служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты ВС РФ, по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление с умышленным убийством, совершенное группой лиц).

По версии следствия, 9 января 2025 года он вместе с тремя другими оккупантами, выполняя приказ командира с позывным "Рязань", расстрелял двух пленных украинских военных 241-й отдельной бригады территориальной обороны.

Во время судебных дебатов прокурор Михаил Нечиталюк отметил, что доказательства и показания полностью подтверждают вину Иванова.

Адвокат подсудимого Роман Брацило отметил, что Иванов признавал вину с самого начала и не отрицал гражданский иск. Сам Иванов в последнем слове просил суд "строго не наказывать".

Суд удовлетворил гражданский иск частично: Иванов вместе с правительством РФ должен выплатить 50 млн грн в пользу малолетнего сына одного из погибших. Иск подавала бывшая жена погибшего Виктора Ляпоты, чтобы обеспечить компенсацию для себя и 14-летнего сына.

В деле использовали многочисленные доказательства: видеозаписи следственных экспериментов с пленными россиянами, а также кадры с дронов украинских военных, которые зафиксировали место расстрела. Свидетели рассказали, что украинские пленные поднимали руки, не оказывали сопротивления, однако получили приказ открывать огонь на поражение.

Этот приговор стал третьим случаем, когда украинский суд очно осудил гражданина РФ за расстрел военнопленных, – предыдущие решения были в Запорожье и Харькове. В то же время это первый приговор по военным преступлениям на территории Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области состоялся суд над 36-летним россиянином Сергеем Тужиловым. Российского военного признали виновным в военном преступлении, соединенном с умышленным убийством. Дело в том, что это тот самый захватчик, который участвовал в расстреле пленного воина ВСУ под Волчанском. После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины. По материалам Службы безопасности Украины и выводам суда оккупант получил пожизненное заключение.

