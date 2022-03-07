Пленный оккупант, которого ранили свои, признался, что получил приказ стрелять по гражданским. Видео

Российские солдаты получили от своих командиров указание расстреливать мирное население в Украине. Также оккупантам разрешено ликвидировать своих сослуживцев, которые откажутся убивать детей и женщин.

Об этом рассказал один из пленных россиян, которого подстрелила своя же армия. Видео с признаниями оккупанта опубликовано на странице Службы безопасности Украины в социальных сетях.

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля, колонна этого россиянина получила приказ оцепить Харьков. При этом им приказали расстреливать безоружных людей, которые будут пытаться покинуть город.

"Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки", – рассказывают в СБУ.

Видео дня

"Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд! Расплата за войну в Украине неизбежна! И так же неизбежна наша победа!

Слава Украине!" – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов. Агрессор продолжает нести потери.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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