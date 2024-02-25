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План действий: СМИ узнали о успокаивающем письме Гусева предприятиям "Укроборонпрома" 23 февраля 2022 года

Глеб Иванов
Расследования
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План действий: СМИ узнали о успокаивающем письме Гусева предприятиям 'Укроборонпрома' 23 февраля 2022 года

23 февраля 2022 года предприятия "Укроборонпрома" получили успокоительное письмо от тогдашнего главы Концерна Юрия Гусева с заверением о существовании плана действий, который так никто и не получил. Копию письма изложили журналисты BBC в расследовании "Неизвестные факты о Гостомеле. Как этот аэродром так и не стал для россиян воротами в Киев".

"Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно", – говорится в документе, что ГП "Антонов" получило менее чем за сутки до полномасштабного вторжения.

Здесь же – заверение, что "Укроборонпром" имеет четкий план действий на случай разных ситуаций. Как выяснится позже, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после.

План действий: СМИ узнали о успокаивающем письме Гусева предприятиям "Укроборонпрома" 23 февраля 2022 года
План действий: СМИ узнали о успокаивающем письме Гусева предприятиям "Укроборонпрома" 23 февраля 2022 года

Как известно, указом Президента Украины от 22 февраля 2024-го, Юрий Гусев назначен послом Украины в Азербайджане.