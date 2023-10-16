Первый заместитель министра энергетики Хейло скрывает тесные связи с экснардепом Медведчуком и бизнес на оккупированных территориях – расследование

В начале сентября этого года Кабмин назначил новых замминистра энергетики. Одним из них стал бывший руководитель ГП "Укруголь" Александр Хейло.

Как утверждает издание "Стопкор", журналисты которого провели расследование, Александр Хейло имеет тесные связи с Александром Януковичем и подозреваемым в госизмене экснардепом Виктором Медведчуком. Журналисты отмечают, что перед своим назначением на должность замминистра он не проходил никаких проверок.

Издание приводит ответ секретариата Кабмина на соответствующий запрос журналистов о непрохождении Александром Хейлом такой проверки.

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"Во время действия военного положения назначения на политические должности осуществляется с соблюдением соответствующих требований. Согласно части 8 статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" проверки предусмотрены Законом Украины "О предотвращении коррупции" и "Об очищении власти", во время действия военного положения не проводятся", – говорится в документе.

Однако, как утверждает издание, в Правительстве дали интересную информацию о карьере Хейла. Так, в 2007 году он руководил одним из подразделений ГП "СЕЛИДОВУГОЛЬ". Через шесть лет стал заместителем директора "Шахты "Краснолиманская", среди основателей которой был олигарх, эксрегионал Игорь Гуменюк и Сергей Кузяра – именно он за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям получил подозрение в государственной измене".

Расследователи утверждают, что Хэйла и Кузяру связывает не только работа.

"Они, как пишет издание "Антиккорправда", кумовья. Сообщается, что дружеские и рабочие связи Кузяры и Хейла сегодня проверяют правоохранительные органы", - отметили журналисты.

По информации "Стопкора", замминистра энергетики подтвердил, что Кузяра действительно является его кумом, а сам Хейло утверждает, что с кумом уже давно не общается.

"Остается кумом. Вы же понимаете, в жизни бывает по-разному. Сложилось так, что где-то с 15-го, а возможно, 16-го года не общаюсь с ним. Я не знаю, где он, чем занимается", – цитирует издание слова Хейли.

Журналисты "Стопкора" также утверждают, что заместитель министра энергетики, из-за своего кума Кузяру, также имеет связи с государственным предателем Виктором Медведчуком. Кроме того, в расследовании говорится, что Хейло долгое время работал на людей сына экспрезидента Украины Виктора Януковича, Александра.

"Теоретически связь замминистра энергетики с окружением "Саши Стомалога" подтверждает факт владения акциями ПАО "Донбассэнерго", как говорится в выводах общественного совета добродетели, и работы в других предприятиях, ранее принадлежавших окружению сына президента-беглеца… В 2013-м году Хейло работал также гендиректором компании "Энергоинвест Холдинг", в свое время принадлежавшей людям сына беглого президента. К слову этой фирме принадлежит компания "ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" зарегистрирована в оккупированной ДНР", - говорится в расследовании.

Также издание утверждает, что новый заместитель министра энергетики имеет несколько бизнесов, фигурирующих в уголовных производствах по статьям о хищении бюджетных средств.

"Сегодня замминистра энергетики также совладелец компании "МАВИТО ТРЕЙДД". Фирму создавал Сергей Секо, фамилию которого фигурирует в расследованиях по схемам в государственных закупках для "Энергоатома" и "Ровенской АЭС". Также Хейло владел "Селидовским машиностроительным заводом". производство №42014050990000217 от 26.12.2014 года о завладении бюджетными деньгами с последующей конвертацией в наличные деньги за якобы предоставленные товары и услуги шахтам "Красноармейскуголь". И это очевидно, не весь перечень уголовных дел, к которым может быть".

Кроме бизнеса в Украине Хейло, по данным "Стопкора", также имеет ряд фирм на оккупированных территориях.

"В соответствии с данными из реестра юридических лиц РФ, 5 ноября 2014 года он стал совладельцем ООО "ФЕСТ ТРЕЙД" с регистрацией в уже тогда аннексированном Крыму. Также, по информации Общественного совета добродетели, сегодняшний заместитель министра энергетики неоднократно посещал оккупированный Крым вместе с супругой судьей Яной Хейло, а одна из этих поездок длилась 64 дня. Соответственно супруги, как говорится в заключении ГРД, имели гарантии безопасности от оккупационных властей и использовали иностранную валюту как средство платежа на территории Украины", – пишет автор статьи.

Издание цитирует слова самого Хейла, не отрицающего того факта, что у него действительно есть бизнес в Крыму

"Что касается Фест-Трейда, то эта компания была зарегистрирована в украинском Крыму. Понятно, что сейчас пока Крым оккупирован, перерегистрировать ее нет ни технической, ни законодательной возможности", - приводит слова Хейла.

Издание также утверждает, что вместе с Хейлом бизнес на оккупированных территориях ведет и его сестра Мария, у которой в Донецке есть продуктовая сеть ООО "Гарант-Групп".

"Подписант общества Алексей Ниязов, человек с одноименными ФИО в базе "Миротворец" за террористическую деятельность. Получает сегодня прибыль от этого бизнеса или нет Мария Хейло, неизвестно, однако по данным "Прозорро", в январе этого года он параллельно занимался тендерными закупками для шахт "Селидовуголь" и попал в скандал с приобретением комплектующих по завышенным в несколько раз ценам", – сообщили и изданию.