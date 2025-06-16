Первого заместителя министра здравоохранения Украины планировали убить: в ГБР раскрыли детали

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику, которые незаконно передали закрытую информацию о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Украины. Данные были использованы при подготовке заказного убийства чиновника.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что правоохранителю и его сообщнику, который является жителем Киева, грозит до 2 лет тюрьмы.

По данным следствия, в октябре 2024 года в столичной больнице умерла женщина, которая попала в ДТП и получила тяжелые травмы. Она не выжила, несмотря на усилия медиков. На тот момент в больнице дежурил первый заместитель министра, который по специальности является врачом-анестезиологом.

Родственники и друзья погибшей были уверены, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили отомстить путем физического уничтожения – совершить убийство.

"Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, который имел доступ к закрытым базам данных", – говорится в сообщении.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников ГБР и Службы безопасности Украины подготовку преступления удалось остановить. Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обоим подозреваемым. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

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