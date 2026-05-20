В России впервые рассказали о ходе операции ВС РФ в Судже Курской области. Продвигаясь по магистральному газопроводу, российские солдаты умирали, даже не выходя наружу с ее другого края, поэтому приходилось фактически переступать через трупы.

Об этом рассказал российский военнослужащий Алексей Силаев. Его слова приводит спецпроект "Хочу жить".

Что происходило в Судже

Как рассказал Силаев, находясь внутри трубы российские солдаты неделями были без нормального сна, воды и базовых потребностей. Чтобы не умереть от жажды, они собирали и пили конденсат, который стекал в трубе. Передвигаться им приходилось фактически переступать через тела погибших, которые умирали прямо в трубе.

"Ребята умирают, через трупы переступали. В тряпки набрали конденсат и пили. Спать невозможно – замерзаешь насмерть, потому что холодно. И никто из них награды так и не получил", – говорит оккупант на видео.

Заметим, что во время российского контрудара по Судже, вражеское командование приказало продвигаться по трубе магистрального газопровода, чтобы зайти в тыл украинским военным. Однако впоследствии оказалось, что в газопроводе был метан, и в результате вдыхания метана большинство оккупантов получили химические ожоги легких.

Впоследствии в российских госпиталях те, кому удалось уцелеть, умерли от рака легких и тромбоэмболии легочной артерии. Внутрь газопроводазашло 820 российских военнослужащих, а вышло только 100, которых прямо на выходе атаковали украинские FPV-дроны.

В то же время согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российской армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 352 тыс. 70 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа 2024 года Украина начала боевую операцию на территории российской Курской области. В результате боев враг потерял десятки тысяч своих солдат, вынужден был выпрашивать помощь у Северной Кореи, которая отправила на территорию РФ свои войска, а репутация "непобедимости" российской армии, которую так старательно годами выстраивал Кремль, разлетелась вдребезги.

