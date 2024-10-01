Переклеивают QR-коды на самокатах и следят за экраном смартфона: какие новые схемы "развода" украинцев придумали мошенники

В Украине мошенники придумывают новые или совершенствуют уже известные схемы обмана людей. В ход идут и звонки из банков, и QR-коды, и криптовалюта. Чаще всего люди ведутся на "приманку" бесплатно получить подарок или выигрыш. Или соблазняются легким вариантом инвестиций и больших заработков. В результате они теряют свои сбережения.

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Звонок из банка

В Украине мошенники придумывают все новые способы обмана обычных людей. Известный развод со звонками из службы безопасности банка теперь усовершенствовали. Как рассказала киевлянка Лариса Сергеевна, ее пожилую маму пытались обмануть по такой схеме.

По словам женщины, маме позвонил мужчина, сообщил, что он из службы безопасности банка.

"Сказал ей, что ими была зафиксирована подозрительная активность по ее карте, мол, пытались снять деньги в другом регионе Украины. И предложил ей установить какую-то программу из Google Play. Мама сразу не повелась, поскольку я ее предупреждала. Сказала, что сама перезвонит в банк и проконсультируется", – говорит Лариса Сергеевна.

Женщина действительно позвонила в банк, там автоответчик сообщил, что в течение нескольких минут ей перезвонят. И тут раздается новый звонок, якобы перезванивают из банка, выслушивают проблему и "переключают" на другого сотрудника.

"Другой сотрудник с таким же голосом, как и первый, говорит маме, что да, надо установить новую программу. Мама устанавливает под его диктовку, заходит в новое приложение и проверяет все карты. Однако на экране она заметила надпись, что идет трансляция, т.е. ее действия кто-то видит", – поясняет дочь пенсионерки.

Все проверили: номера карт, лимит на кредитке. Пенсионерка положила трубку и увидела, что ей кто-то звонил. Выяснилось, что пропущенный звонок как раз был из банка. По горячим следам карточки быстро заблокировали, поэтому мошенники не смогли воспользоваться чужими деньгами.

Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко объяснила, что по такой схеме мошенники устанавливают человеку на телефон специальную программу, которая дистанционно контролирует все, что происходит на экране телефона.

"Я общалась с одной такой потерпевшей. Она не могла поверить в это, уверяла, что это кто-то проник в ее телефон или из банка "сливают" ее информацию", – говорит Данильченко.

А женщине мошенники установили такую программу на телефон. И потом привлекали ее к "инвестированию", чтобы она вкладывала свои деньги. И как-то раз мошенник даже сказал ей, что "ну вы же вчера получили пенсию". Т.е. он отслеживал и ее СМС.

Обман с помощью QR-кода

Еще одна схема мошенничества связана с криптовалютой. Человеку приходит сообщение примерно такого содержания: "Вот ваш доступ к криптокошельку, разбирайтесь".

Якобы сообщение попало к вам по ошибке. Человек заходит, а там действительно криптовалюта на миллион.

"Такое сообщение пришло моей подруге, она из любопытства зашла, посмотрела, сколько там денег, но испугалась и ничего больше делать не стала, закрыла. Потом нам объяснили, что это – развод. Например, если человек покусился и попытался взять оттуда некоторую сумму, то ничего у него не получится. Ему придется пройти разные этапы, заплатить собственные деньги за разрешение на вывод криптовалюты, разблокирование и т.п. Каждый раз вам будут придумывать разные ограничения, чтобы выманить у вас побольше ваших денег и ничего не дать взамен", – рассказывает киевлянка Виктория.

В Украине уже работает новая схема мошенничества, которая связана с QR-кодом. Многие услуги можно получить, совершив оплату через QR-код. Например, взять в аренду самокат или заплатить за парковку. Достаточно сканировать код своим телефоном. Но мошенники могут заменить код своим собственным. И таким образом вас переправят не на нужный сайт, а на поддельный, на котором ваши данные просто украдут.

С такими же схемами сталкивались люди, которые хотели приобрести товар на известных сайтах объявлений. Чтобы посмотреть приглянувшуюся юбочку или блузку, покупателю предлагают перейти по QR-коду. А далее ваши деньги списываются с карты.

Еще код используют якобы представители криптобирж. Вам может прийти сообщение с предложением инвестировать в криптовалюты. Если вы заинтересовались, то вам высылают QR-код, для того чтобы открыть процесс платежей и конвертировать ваши деньги в крипту. Как только совершите платеж, мошенники исчезают.

От мошенников страдают все

В киберполиции отмечают, что за восемь месяцев этого года в суд направлено 1897 дел, тогда как в прошлом году за аналогичный период – 1546. Чаще всего в нынешнем году люди пишут заявления на фишинг, отсутствие доставки интернет-покупок, а также жалуются на звонки из "службы безопасности" банков.

Олеся Данильченко замечает, что, возможно, в ближайшее время вновь "популярной" будет схема развода "получи посылку на "Укрпочте". Она рассказывает, что за неделю уже получила два сообщения о том, что якобы выиграла некую сумму и должна получить посылку. Но для этого следует уточнить кое-какие данные. В их числе мошенники выманивают и данные банковской карточки. Затем ваши счета используют для покупок в других странах.

"К сожалению, граждане реагируют на сообщения, когда предлагают перейти по какой-то ссылке, чтобы получить помощь от банка, или фонда, или государственной структуры. Как правило, ссылка ведет на фишинговый сайт, где у людей забирают данные их банковских счетов", – говорит Данильченко.

Еще одна популярная схема – деньги за лайки. Когда человеку предлагают в интернете расставлять лайки и получать за это деньги. На первых порах небольшие суммы действительно человек получит, но потом ему предложат вложить свои собственные деньги для инвестиции.

Данильченко советует не вестись на просьбы якобы сотрудников банка что-то сделать на своем телефоне под их руководством.

"Если вам говорят, что это звонят из банка, то лучше положите трубку, а позже перезвоните в банк и уточните, поступал ли от них звонок. Мошенники очень хорошо знают, как действуют в банковских учреждениях, и могут копировать их схему. Поэтому не торопитесь, а лучше всего вообще кладите трубку и не реагируйте на подобные звонки "сотрудников", – отмечает эксперт.

Также она говорит, что если ранее считалось, что легче всего развести пожилых людей, то сейчас можно сказать, что от действий мошенников страдают все – и пожилые, и молодые. Особенно те, кто слишком самоуверен и считает, что все знает. А больше всего денег теряют те, у кого их больше на счету. Потому что если злоумышленник почувствует, что человек податливый и деньги у него есть, то он будет разводить его до тех пор, пока не выманит все.