Передачи требовали власти Чечни: в Россию по обмену пленных вернулся ахматовец, которого обвиняли в изнасиловании детей

В Россию в рамках обмена вернулся кадыровец из состава подразделения "Ахмат" Роман Бибулатов. Возвращения именно этого оккупанта требовали власти Чечни, и из-за того, что Украина не включала его и других ахматовцев в списки, Россия даже срывала обмены.

"Изюминкой" в биографии столь важного для Грозного и Москвы пленного является то, что ранее он был судим: его признали виновным в неоднократном сексуальном насилии в отношении детей. Подробности сообщают украинские проекты "Хочу найти" и "Хочу жить", а также российское оппозиционное издание "Важные истории".

Что известно

После нескольких месяцев перерыва 5 февраля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией.

В рамках этого обмена в Россию вернулись, в частности, 16 чеченцев, большая часть которых воевала в составе отряда "Ахмат".

По данным "Хочу жить", российская сторона активно требовала вернуть именно бойцов "Ахмата", и даже срывала обмены, отказываясь забирать других российских военнослужащих.

Среди возвращенных в рамках обмена в РФ чеченцев оказались, в частности, оккупанты из "Ахмата" Роман Бибулатов и Магомед Бизукаев. Их немедленного возвращения власти Чечни требовали с 2024 года, когда эти преступники угодили в плен. В частности, представители "Ахмата" связывались с "Хочу жить" и угрожали сорвать будущие обмены пленными, если Бибулатова и Бизукаева срочно не вернут в Россию.

Примечательна биография Бибулатова, из-за которого множество российских оккупантов продолжали оставаться в плену. Ранее он был судим, причем по очень тяжелой статье. Бибулатова признали виновным по обвинению в "действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет" (п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Что скрывается за формулировкой о "действиях сексуального характера", в августе 2009 года разъясняли в следственном управлении СК РФ в Тверской области. В ходе расследования было установлено, что Бибулатов и трое его приятелей многократно насиловали троих детей — мальчика и девочку 8 лет и их старшую сестру 12 лет. Бибулатову вменили 20 эпизодов.

Согласно информациям из утечек, по этому делу его в 2010 году осудили на 11 лет лишения свободы.

После отбытия срока, в 2022 году, его осудили за пьяное вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

"Бибулатов вышел на свободу в 2023 году, после чего оказался под административным надзором. Уже находясь в плену, он рассказал, что подписал контракт, потому что "снова попался" на пьяном вождении. Против мужчины возбудили уголовное дело, и он уехал на войну", – пишут "Важные истории".

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина вернула из российского плена 157 человек. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных – украинские воины, которых в РФ приговорили к пожизненным заключениям.

Также стало известно, что в рамках обмена Россия забрала кадыровцев и бывших заключенных. Обычных российских солдат Москва забирать отказывается.

