Пенсионерку с подконтрольной Украине территории отправили лечиться в 'ЛНР'. Видео

В Новопскове, которое является мирным городом на севере Луганской области, медик райбольницы отправил 74-летнюю пациентку в медучреждение на временно оккупированной территории. В частности, на лечение в "республиканскую больницу" Луганска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский правозащитник и журналист Константин Ревуцкий. Он также опубликовал видео общения с женщиной возле КПВВ в Станице Луганской (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, пенсионерку зовут Варвара Васильевна. Она рассказала, что в местной больнице помочь ей не смогли, и показала направление, которое 7 июля выписал медик Нестеренко Н. В.

Видео дня

Пенсионерка отметила, что перед тем, как ехать в Луганск, она не связывалась с медучреждением в том городе.

"Я же думала, раз направили, то надо ехать", – призналась Варвара Васильевна, добавив, что просто собрала вещи и поехала к КПВВ.

Однако "стражи "ЛНР" ее к себе не пропустили, заявив, что сначала она должна позвонить в их "министерство иностранных дел".

"Это же если бы мужчина какой-то, то понятно. А я баба, пенсионерка. Зачем? Направлено – пустите. Я спрошу, что скажут (медики. – Ред.). Немножко бы подлечили, там аппаратура лучше", – объяснила свои намерения женщина.

"Интересно, сколько еще отправленных в Луганск пациентов на счету врача Нестеренко?" – поинтересовался Ревуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Донецке боевики "ДНР" задержали беременную Оксану Паршину. Женщину сняли с автобуса и отправили в СИЗО, где удерживали больше месяца, обвиняя в "шпионаже".