Пенсионерам запретили выезжать из 'ЛНР': какие правила установили террористы

Террористы "ЛНР" ужесточили правила въезда и выезда из временно оккупированных территорий. Такой "указ" издал главарь террористов Леонид Пасечник. Таким "документом" пенсионерам фактически запретили выезжать из ОРЛО за денежными выплатами.

Об этом сообщают сепаратистские сайты. Отмечается, что людям запретили пересекать пункт пропуска "Станица Луганская" с 9 октября до 10 ноября. Ранее террористы разрешали пересекать КПВВ один раз в месяц, а сейчас выезд осуществляется только по спискам.

Так называемый министр здравоохранения "ЛНР" Наталия Пащенко сказала, что пенсионерам запретили выезжать из ОРЛО, якобы из-за ситуации с COVID-19. С ее слов, пожилые люди больше всего подвержены инфицированию и в чаще умирают от болезни.

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Марионетки Кремля разрешили покидать территорию ОРЛО только людям из списков, которые будут формировать "постоянно действующая рабочая группа". Основанием для внесения в списки является:

лечение (реабилитация)

обучение

необходимость постороннего ухода за близким родственником

похороны родственника

Также террористы сообщили, что что въезд людей без "прописки ЛНР" осуществляется на основании списков. В такой список можно попасть на основании выше указанных причин, а также для участия в гуманитарных программах.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала нелегального перевозчика, который платил дань террористам "ДНР".