Павловский назвал суд над ним 'заказом с целью дискредитации генералов ВСУ'

Печерское судилище – это заказ с целью дискредитации генералов Вооруженных сил Украины. Об этом во время выступления в судебном заседании заявил генерал-лейтенант Игорь Павловский.

"В 2014 году во время мобилизации у нас на складах было 462 ботинка с высоким берцем, 1200 т керосина для всей авиации Украины, 36 тыс. т дизельного топлива и 8,5 тыс. т автобензина. На складе 200 шлемов кевларовых, 200 бронежилетов. И начиная с 2014 и 2015 года – я горжусь тем, что на сегодня Украина с тех 462 ботинок дошла до высокоточного оружия, крылатых ракет, модернизации самолетов, модернизации вертолетов. В целом переоснащение армии и в целом возможностей, которые определяются за вооружениями и военной техникой", – подчеркнул Павловский.

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Он, как известно, в должности заместителя министра обороны занимался оснащением ВСУ в самые тяжелые для Украины годы после начала российской агрессии.

"Я восемь раз объехал передний край. Тех, кто меня обвиняет, возле себя я не видел. Как тот, кто у меня не был, сегодня смеет втаптывать в грязь генеральские погоны, честь, совесть? Две войны за плечами и 38 лет выслуги", – заявил боевой генерал.

Он отметил: "То, что пишут в подозрении – это полный абсурд, я его не понял, поэтому крупным шрифтом я на нем написал "С подозрением не согласен". Абсурд. Говорить о том, что "Ленинская кузница" не способна делать корабли, это абсурд, который заносят в суд, не подтверждая никакими документами".

Павловский заверил, что завод "Кузница на Рыбальском" – единственное предприятие в Украине, которое способно производить военные корабли. А все контракты заключались в соответствии с действующим законодательством и со всеми предусмотренными процедурами.

"А теперь скажите, за что это подозрение? Зачем это сделано? Это заказ для того, чтобы дискредитировать генералов Вооруженных сил Украины, чтобы дискредитировать офицеров ВСУ", – убежден он.

Справка. Игорь Павловский служил в первом миротворческом батальоне Украины с миссией в Сараево. В 2014 году возглавлял оборону Мариуполя. Далее занимал должность заместителя министра обороны. Страна-агрессор Россия возбудила против генерала Павловского несколько уголовных дел.