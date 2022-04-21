Пасынок Медведчука нанял полицию охранять дом, из которого политик сбежал накануне вторжения РФ

Сын телеведущей Оксаны Марченко Богдан нанял полицию охраны в здание по ул. Медвинской, 24 в Киеве. Именно там народный депутат Виктор Медведчук должен был находиться под домашним арестом – оттуда же он сбежал накануне российского вторжения.

Об этом сообщает Bihus.Info. Издание отмечает, что политик пользовался услугами государственной фирмы не один год, в дополнение к титушкам из частного агенства "Шторм". Полиция сопровождала самого депутата, а также имела соглашение об охране его поместий.

По словам охранника политика Андрея Тарана, Медведчук сбежал ночью 23 февраля, примерно поле часа ночи. После этого нардеп скрывался по адресу Яслинская 11-б. Но, судя по всему, на момент побега полиции охраны в Медвинской не было.

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Начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк сообщил журналистам, что контракт на личную охрану Медведчука был расторгнут, когда нардеп попал в украинский санкционный список (то есть в феврале 2021 года), а соглашение на охрану киевского особняка было заключено через месяц после побега Медведчука.

"С того момента, как к нему были применены санкции СНБО, полиция охраны его (Медведчука – Ред.) не охраняет. Это здание мы взяли под охрану 24 марта. Договор был заключен 24 марта", – сказал правоохранитель.

По его словам, инициатором выступил сын Оксаны Марченко – Богдан. Журналисты отмечают, что в конце марта имение на Медвинской выглядело брошенным, однако уже 2 апреля в нем кто-то был.

Расследователи выяснили, что полиция охраны находится и в другом особняке политика. Речь идет о даче "Медвежья роща" на Закарпатье. Соглашение на охрану дома датировано 1 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле до сих пор не могут ответить по поводу обмена арестованного в Украине нардепа Виктора Медведчука. РФ не спешит идти навстречу куму своего диктатора.