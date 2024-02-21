Пашинский прибыл в антикоррупционный суд, по его делу должно быть принято решение: что известно. Фото и видео

Бывший народный депутат Украины, глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности (NAUDI) Сергей Пашинский прибыл 21 февраля в Высший антикоррупционный суд. Там ему должны определить меру пресечения: политик подозревается в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Сам Пашинский по прибытии в суд сказал журналистам, что уверен, что его оставят под стражей. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места событий.

По словам нашего корреспондента, по прибытии в здание Высшего антикоррупционного суда Пашинский дал небольшой комментарий журналистам, ожидавшим начала заседания. Бывший нардеп заявил, что с высокой долей вероятности суд примет решение о его аресте.

Сторона обвинения намерена просить суд об аресте Пашинского с альтернативой в виде залога в размере 100 млн грн.

Как только заседание началось, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К. Однако паузу из-за тревоги не объявляли.

Известно, что заседание проходит в закрытом формате, журналистов в зал не допустили. Однако трансляция заседания доступна в YouTube-канале суда.

Напомним, 12 февраля дома у Пашинского прошли обыски. Бывший депутат ВРУ и экс-исполняющий обязанности главы Администрации президента фигурирует в деле о передаче "горючего Курченко". В ГБР считают, что Пашинский причастен к незаконному присвоению нефтепродуктов и нанесению государству почти 1 млрд грн убытков.

Сам фигурант заявил, что дело против него было открыто сразу после обращения в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. Он уверяет, что эти два события напрямую связаны между собой.