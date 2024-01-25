ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать депортацию украинских детей Россией геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы единодушно приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей в РФ геноцидом украинского народа. Также в документе содержится призыв продолжить помощь беженцам с детьми из Украины.

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Об этом 25 января сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, которого на днях назначили президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц.

"Важный документ, являющийся еще одним шагом к наказанию и наступлению ответственности за преступления россиян против украинцев. Похищение наших детей, незаконный вывоз, а также усыновление в российские семьи – это принудительное уничтожение украинской идентичности", – прокомментировал нардеп.

По словам Гончаренко, резолюция также призывает страны-члены, где находятся украинские беженцы с детьми, и дальше продолжить обеспечивать их всем необходимым.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмана Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

– С оккупированных территорий Запорожья вывозят детей в "российскую глубинку" за тысячи километров от дома. В Чувашии и других отдаленных регионах РФ им "промывают мозги", рассказывая о "спецоперации" и ее "ветеранах", рассказали в городском совете Мелитополя.

– Захваченные территории оккупанты планируют заселить россиянами. В частности, по данным ЦНС, в украинский Мариуполь хотят к 2035 году завезти около 300 тысяч граждан РФ.

– Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 14 января рассказал, что Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных Россией.

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