Парень бросился на помощь отцу и поплатился жизнью: в Одессе вынесли новый приговор бандитам-иностранцам

Одесский апелляционный суд вынес новый приговор по делу о разбойном нападении на предпринимателя Александра Чичкалюка и убийстве его сына Виталия. Смелость парня стоила ему жизни, а суд первой инстанции "пожалел" преступников-иностранцев, с чем были категорически не согласны выживший бизнесмен и прокуратура. На то, чтобы добиться справедливости и поставить в этом деле точку, понадобилось семь лет.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

В декабре 2014 года Александр Чичкалюк возвращался домой, с собой у него была крупная сумма – в сумке лежало более полутора миллионов гривен в разной валюте.

"Я сделал ошибку – забрал деньги с собой. Они мне нужны были рано утром, когда еще инкассация не могла их привезти. Информация, очевидно, просочилась не туда, куда надо", – вспоминал бизнесмен.

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Когда мужчина вышел из BMW, на него набросились трое неизвестных. Не было никаких попыток просто забрать сумку, преступники сразу пошли по "жесткому варианту". Мужчине нанесли несколько ударов ножом в спину, а когда он закричал и повернулся, то стали бить лезвием в лицо и руки.

Помешал им скрыться с деньгами сын бизнесмена – Виталий, который выскочил из дому на крик отца. Парень бросился за преступниками, один из них выстрелил из пистолета, но Виталий не остановился. Борьба длилась около 20 минут, но силы были неравны: от полученных ножевых ранений Виталий начал терять сознание.

На помощь к нему подоспел раненый отец: мужчина смог задержать одного из преступников, а вот спасти сына, увы, не удалось – он скончался на месте нападения.

Одного из грабителей местные жители удерживали до приезда полиции, второго задержали правоохранители, а третий пустился в бега (его личность так и не установлена). В итоге судили двоих – это Теймураз Пейкришвили и Романи Кахидзе. Оба – граждане Грузии. Дома у одного из них также нашли героин.

Виталий Чичкалюк погиб в 29 лет. "Он был отличным парнем. Спортсмен, чемпион города по футболу. Окончил институт международных отношений, знал английский и арабский языки. Его приглашали работать в МИД", – рассказывал отец погибшего парня.

А за пять лет до трагедии Виталий защитил женщину-фармацевта и задержал вооруженного преступника.

В аптеку ворвался неизвестный с огнестрельным оружием. Сотруднице аптеки удалось выскочить на улицу, грабитель за ней – попытался забрать сумку. Виталий Чичкалюк, который оказался очевидцем нападения, бросился на помощь: он сбил с ног грабителя и чудом избежал ранения, хотя преступник совершил несколько выстрелов. Одна из пуль разве что задела пуховик, а потом парень прижал руку преступника к земле и дождался полиции.

Тогда Виталий не пострадал, но кто мог подумать, что через несколько лет произойдет непоправимая беда.

Суды длились несколько лет. А приговор Малиновского районного суда Одессы (судьи Черевко, Кузьменко, Ищенко) от 29 мая 2020 года удивил всех.

За такое наглое и жестокое разбойное нападение на предпринимателя, убийство его сына и хранение наркотиков преступникам дали по 11 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Учитывая, что во время следствия и судов они находились за решеткой, а также "закон Савченко" (когда один день в СИЗО считался за два в колонии), то отбывать наказание преступникам оставалось всего ничего.

Не менее удивила и формулировка суда, который отказался применить максимально возможное наказание. В приговоре отмечалось, что оба разбойника ранее не были судимы, один из них воспитывает двух малолетних детей и его роль в преступлении была "пассивной", второму же (по мнению суда) достаточно 13 лет, а не пожизненного заключения для исправления.

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы обжаловали приговор.

"В суде апелляционной инстанции прокурорами было доказано, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует степени тяжести совершенного уголовного правонарушения и личностям обвиняемых – в результате мягкости", – рассказали в Одесской областной прокуратуре.

В итоге Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокурора и вынес новый приговор, которым назначил пожизненное заключение убийце и 15 лет лишения свободы для второго участника разбойного нападения (с конфискацией имущества обоих осужденных).

Александр Чичкалюк в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что удовлетворен приговором: "Большая благодарность прокурору Атаманенко и судье Кравцу. Суды длились семь лет, но справедливость наконец восторжествовала".

Боль отца, потерявшего единственного сына, слабее, конечно, не станет, но теперь убийца до конца жизни останется в тюрьме.