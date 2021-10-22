"Папа наотрез отказался служить России": за что в Греции задержали ветерана АТО и что ему грозит

По запросу Литвы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран Антитеррористической операции на Донбассе Александр Радкевич. Оказалось, что он заочно осужден по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, когда советское руководство пыталось удержать Литву в составе СССР.

О приговоре, как и о том, что ему грозит лишение свободы, Александр даже не подозревал – семь лет тому он давал всего лишь свидетельские показания украинской прокуратуре.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что ветеран АТО на Донбассе Александр Радкевич может оказаться в тюрьме, сообщила на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

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"В марте 2019 Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года. Да, это именно тот приговор, которым до 10 лет осужден бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и бывший офицер КГБ Михаил Головатый.

Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР.

11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", – написала Решетилова.

Она рассказала, что о приговоре Александр Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого.

"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда ни одному человеку, что четко видно из самого приговора. Такой подход к судопроизводству абсолютно недопустимый", – считает правозащитница.

По горькой иронии судьбы судебный процесс в Вильнюсе проходил параллельно с тем, как разворачивалась вооруженная агрессия России против Украины.

"В Литве суд изучал, как Александр поневоле попал в Вильнюс, где в числе других военнослужащих вынужден был находиться на стороне агрессора, в Украине – отражали новую вооруженную агрессию России", – подытожила Ольга Решетилова.

Дочь Александра Радкевича – Мария – рассказала OBOZREVATEL, что в Литву ее отце попал по распределению после окончания военного училища. Молоденького лейтенанта отправили туда в июне 1990 года. Потом служил в Германии, а после развала Союза вернулся домой – в Украину.

"Ему предлагать вступить в ряды российской армии, но он наотрез отказался. Когда приехал домой, принес присягу народу Украины", – говорит дочка.

Послужил несколько лет, а уволился в 1996 году из-за финансовых проблем – тогда военным не платили заработную плату, задерживали.

"В армии отец был инженером-механиком (военной техники). И вполне логично, что в гражданской жизни стал автомехаником. Он очень хорошо в этом разбирался: это стало его и профессией, и хобби – вплоть до нынешнего времени", – рассказала дочь.

В 2014 году, когда в зону проведения Антитеррористической операции на Донбассе отправился служить муж Марии, Александр Радкевич с волонтерами съездил к нему и другим воинам. Передали нужные вещи, так как в начале войны не было нормального финансирования – все держалось на волонтерах.

Так он стал постоянно ездить на Донбасс, а потом решил пойти служить.

"Мы с мамой волновались, ему же было уже под 50. Но он сказал нам: "Вы не понимаете, мне нужно быть там.

Вы не видели глаза наших ребят, я там нужен. Буду защищать свою семью, свою Украину! А если не пойду, то кто?

Иначе они придут в Киев. А дальше что?", – рассказала Мария.

В 2015 году, когда зять демобилизовался, Александр Радкевич отправился в армию. "Отец тогда сказал: "Ну все, дома есть хозяин, теперь я могу спокойно идти. Папа был помощником начальника разведки разведывательного отделения управления, служил в 54 ОМПБр. Подробностей службы не рассказывал – он очень берег нас", – поделилась Мария.

В 2016 году Александр Радкевич вернулся с войны и снова стал автомехаником.

Задержание в Греции для всех членов семьи стало полной неожиданностью. Александр с женой и внуком ехали на фестиваль народного танца в Грецию, на остров Тасос.

"Мой сын танцует, но он не участвовал в фестивале, собирается в следующем году. Мои родные просто ехали поддержать наших украинцев и немного отдохнуть. Ехали автобусом.

Они без проблем пересекли границу с Румынией, Болгарией, а уже в Греции отца задержали. Никто такого не ожидал.

Ехали за позитивными эмоциями, посмотреть, как живут люди, вдохновиться красотой, природой... Вместо этого отец оказался в тюрьме", – рассказала молодая женщина.

В Греции приняли решение отправить отца в Литву, но с помощью адвоката, которого семья ветерана АТО наняла там по рекомендации консула Украины в Греции, подали апелляцию. Ее должны рассмотреть в течение двух месяцев и будет решаться – отправлять Радкевича в Литву или же экстрадировать в Украину.

Сейчас Александр Радкевич находится в городе Комотини – в следственном изоляторе. "Через адвоката, через консула мы узнаем, как он себя чувствует, все ли хорошо – насколько это возможно. Иногда отец нам звонит из автомата в изоляторе, но мы, конечно, сами звонить ему не можем", – рассказала Мария.

Отношение со стороны сотрудников изолятора к ее отцу нормальное, питания хватает. Единственная проблема – с вещами. На днях семья отправила в Грецию посылку.

"Нам помогает Украинский Хельсинский союз по правам человека – нашли в Украине адвокатов, которые помогают нам бесплатно. Если честно, я в шоке, что такое бывает. В Греции же адвокат сказал, что чтобы взяться за дело отца, это стоит пять тысяч евро, а еще пять надо заплатить при положительном решении, выигрыше деле", – рассказала Мария.

P.S. Кто имеет возможность и желание помочь ветерану АТО Александру Радкевичу с оплатой услуг адвокатов в Греции и Литве, может перевести деньги на карту его жены:

Приватбанк 4149 4993 9033 1195 (Радкевич Ирина Брониславовна)