Когда смотришь на это фото из суда, упоминается "Банальность зла" Анны Арендт - и несопоставимость масштабов преступлений с теми, кто их совершал.

На свежей памяти мира еще были горы трупов нацистских концлагерей – а напротив Арендт сидел обычный человек. Не дьявол, не психопат, бросавшийся на решетку или конвоиров, – просто человек.

Я помню, как Палыч носился по ночам по Изоляции, открывал мужские камеры и кричал "под нары, п*дарасы! с*сать!". Где это теперь? Где его крики, "юморок", распухшее от водки лицо – он похудел килограммов на 15-20, так что мы сегодня – бывшие пленные – звонили друг другу целый день и переспрашивали, действительно ли он.

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Тихий голос, угрюмый взгляд, "моя жена сейчас в СИЗО", "прошу держать под стражей, потому что жизни угрожает опасность"...

А еще он сказал, что Изоляция – "плохое место". Где весь ад, который он создавал нам по ночам? Просто "человек"...

С мерой пресечения содержание под стражей без залога в течение 2 месяцев. И перспективой на пожизненное.