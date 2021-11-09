"Палыч" в руках украинских правоохранителей.

Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции".

"Изоляция" – это бывший завод на территории так называемой "ДНР", который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления "Палыча" против людей.

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Після повернення полонених "Ізоляції" в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків. Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей.

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Поліцейські провели впізнання та врешті встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи.

У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.

Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в "Ізоляції" – так званий "Палич" – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

Далі – доставка в суд для обрання запобіжного заходу.

Слідчі поліції інкримінують затриманому:

• ст. 149 "Торгівля людьми"

• ст. 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації"

• ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"

• ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни"

Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними.