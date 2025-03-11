Журналисты-расследователи идентифицировали оккупантов, которые пытали украинских защитников в плену в СИЗО на Курщине. Российские военные преступники жестоко избивали пленных, отбивали почки, морили голодом и натравливали собак. В настоящее время известны имена четырех из них – это Виталий Виноградов, Алексей Баранов, Дмитрий Ложкин и Александр Баглай.

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Как говорится в материале журналистов "Слідство.Інфо", бывший военнопленный, украинский морпех Владислав Задорин вспомнил имена четырех тюремщиков, которые пытали пленных в Курском СИЗО №1. Он попал в плен на острове Змеиный.

В Курском СИЗО его держали год.

Бывший пленник, украинский срочник Марьян Ватрал, проведший в том СИЗО 28 месяцев, также узнал россиян-палачей.

"Баранов, Виноградов, Ложкин, Баглай – нечисть, которую нужно, как опухоль, вырезать, сажать и уничтожать. То, что они с нами там делали во время проверок… Отбивали почки и ребят кровью рвало, и в туалет ходили с кровью…" – рассказал Владислав Задорин.

Виталий Виноградов

По словам бывших украинских пленных, Виноградов был одним из старших. Он контролировал пленных, отдавал приказы на избиение и пытки голодом.

Виноградов и сам участвовал в избиениях.

"Пленным было запрещено садиться на кровати до отбоя. А у нас все камеры однажды сидели, нарушили это правило. Тогда Виноградов решил наказать нас, позвал двух спецов. Он вывел в коридор всех, кто в 1991 году рождения и младше. Нас тогда очень сильно избивали, безбожно. И Виноградов бил тоже", – вспоминает Марьян Ватрал.

Алексей Баранов

Тюремщик Баранов отбирал еду у пленных, бил ложками по голове. Утром и вечером делал обход с проверками и длинной железной ложкой наносил от 50 до 100 ударов.

При этом в соцсетях россиянин активно публикует фото с семьей. По словам освобожденных из плена, он хвастался перед близкими, как издевается над пленными. Ему дали прозвище "Ложечник".

По словам Владислава Задорина, Баранов проводил "мастер-класс", как разбавлять кашу на 150 пленных.

"Сказал одному из тюремщиков, чтобы долил воды и уже будет суп. А сам, когда приезжала комиссия и нам должны давать кашу с мясом, просил поваров, чтобы ему выбирали это мясо. Так нам только суп из каши и доходил", – говорит Владислав.

Дмитрий Ложкин

Оккупант Ложкин натравливал собак на пленных, а также сам изображал лай. Устраивал "гонки": успел убежать от собаки – остался без укусов. Также когда заходил на этаж с пленными, начинал лаять.

"Мы его так и назвали – "Собака", потому что лаял сам. В других случаях Ложкин спускал на нас собак. Говорит: беги в конец коридора. Если ты понемногу бежишь, то на тебя собаку спускают, а тебе еще надо вернуться назад. Ты так или иначе встретишься с собакой", – рассказал Владислав Задорин.

Александр Баглай

Заместитель руководителя Курского СИЗО №1 Баглай создавал "положительное впечатление о содержании пленников" для прокуроров во время проверок. Пленные прозвали его "Кум" из-за близости к руководителю тюрьмы.

Согласно странице СИЗО "ВКонтакте", именно Баглай возглавляет это место несвободы.

Однако если кто-то жаловался на условия – их избивали, запрещали выходить на прогулки. По указанию Баглая пленных пытали.

"По указанию Баглая нас пытали, он знал обо всех издевательствах и поддерживал это", – рассказал Марьян Ватран.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МВД рассказали, что 80% тел, репатриирующих из российских СИЗО и тюрем, имеют признаки пыток. Украинцев доводят до состояния критического физиологического истощения организма, лишая пищи и медицинской помощи, вследствие чего человек болеет, страдает и умирает.

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