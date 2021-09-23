Отравлению Ющенко и 'народное' покушение на Януковича: кто и зачем пытался убить украинских топ-политиков

В Киевской области неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Чиновник не пострадал, однако ранения получил его водитель.

Для нашей страны это не первый случай попытки убийства влиятельного политика. В разное время покушения совершали на депутатов, бизнесменов, мэров и даже президентов. OBOZREVATEL рассказывает о самых громких из них.

Первым громким покушением независимой Украины стала попытка убийства Леонида Кравчука – еще тогда только кандидата в президенты страны. Это произошло в 1991 году в Харькове – во время поездки на один из рынков города неизвестный попытался ударить политика ножом.

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Охранник будущего главы государства, Виктор Паливода, подставился под удар. Кравчук в результате покушения ранений не получил, а вот его телохранитель серьезно пострадал – у мужчины была 18-сантиметровая рана, но в итоге он остался жив.

Еще одно резонансное покушение произошло в 2004 году – когда кандидата в президенты Виктора Ющенко отравили диоксином. Во время предвыборной кампании он встречался с главой СБУ, а после остался на ужин. Вероятно, именно тогда все и произошло, так как на следующее утро политик почувствовал сильное недомогание. Спустя пять дней его госпитализировали в одной из клиник Вены.

Виновный в покушении на экс-главу государства так и не был задержан, однако отравление сильно сказалось на здоровье Ющенко.

Своеобразное "народное" покушение пережил беглый президент Виктор Янукович, когда баллотировался на пост главы государства в 2004 году. По крайней мере, именно так расценил эти действия сам политик. Во время поездки в Ивано-Франковск неизвестные забросали кандидата яйцами – в результате Янукович упал, охранники отнесли его в другой автомобиль, а после даже доставили в больницу.

В 1996 году на пути тогдашнего премьер-министра Павла Лазаренко произошел взрыв – бомба была заложена в канализационном люке. Только по счастливой случайности, из-за того, что машина политика объезжала автобус и шла не по той полосе, по которой должна была следовать, устройство не сдетонировало прямо под ней.

После взрыва Лазаренко прошел медосмотр, сел в автомобиль эскорта и уехал в аэропорт, куда и направлялся изначально.

В покушении на политика подозревали бизнесмена Евгения Щербаня. Однако сам экс-премьер уверен, что взрыв организовал первый помощник президента Кучмы Александр Волков.

28 апреля 2014 года произошло покушение на харьковского мэра Геннадия Кернеса. Во время пробежки около 12 утра неизвестный выстрелил в политика, в результате чего пуля пробила легкое и печень.

После покушения Кернес попал в больницу в тяжелом состоянии, а из-за травмы был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

В октябре 1999 года неизвестные закидали гранатами кандидата в президенты Наталью Витренко. В результате 40 человек получили ранения. Главой преступной группировки оказался Сергей Иванченко – руководитель местного избирательного штаба лидера Социалистической партии Александра Мороза.

По версии следствия, таким образом преступник хотел продемонстрировать главному социалисту страны свою личную преданность и помочь победить на президентских выборах.

В итоге организатор покушения получил 15 лет лишения свободы. А Мороз, как известно, не смог стать новым главой государства. Кроме того, майор СБУ Николай Мельниченко впоследствии обвинил в "заказе" Леонида Кучму, который якобы хотел зачистить политическое поле от конкурентов.

25 марта 1999 года под Киевом скончался основатель Народного руха Украины и один из инициаторов провозглашения независимости страны Вячеслав Чорновил. По официальной версии, политик погиб в автокатастрофе, но соратники считают его смерть политическим убийством.

Интересно, что уже в 2021 году экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что на самом деле политика убили четырьмя ударами кастета в затылок. Расследование якобы показало, что ДТП с Чорновилом было подстроено: отключена система подушек безопасности, подделаны результаты осмотра места происшествия, эксгумация главного свидетеля на Волыни обнаружила в костях тяжелые металлические вещества. Позже украинские политологи и даже следователь, который занимался делом Чорновила, обвинили Голомшу в простом пиаре.

В 2014 году возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в место, где стоял вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий с соратниками. В МВД назвали виновником покушения бывшего главу Внутренних войск Станислава Шуляка.

Однако спустя год Парубий попытку убийства связал с бывшим полковником Сергеем Асавелюком. "Ровно год назад возле гостиницы "Киев" мне и моим друзьям под ноги бросили боевую гранату... Сегодня уже известно, что это заказ Кремля, координировал его Сергей Асавелюк "Асса", командир снайперской группы во время расстрела Майдана", – написал он.