Отравлению Ющенко и "народное" покушение на Януковича: кто и зачем пытался убить украинских топ-политиков
В Киевской области неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Чиновник не пострадал, однако ранения получил его водитель.
Для нашей страны это не первый случай попытки убийства влиятельного политика. В разное время покушения совершали на депутатов, бизнесменов, мэров и даже президентов. OBOZREVATEL рассказывает о самых громких из них.Леонид Кравчук
Первым громким покушением независимой Украины стала попытка убийства Леонида Кравчука – еще тогда только кандидата в президенты страны. Это произошло в 1991 году в Харькове – во время поездки на один из рынков города неизвестный попытался ударить политика ножом.
Охранник будущего главы государства, Виктор Паливода, подставился под удар. Кравчук в результате покушения ранений не получил, а вот его телохранитель серьезно пострадал – у мужчины была 18-сантиметровая рана, но в итоге он остался жив.Виктор Ющенко
Еще одно резонансное покушение произошло в 2004 году – когда кандидата в президенты Виктора Ющенко отравили диоксином. Во время предвыборной кампании он встречался с главой СБУ, а после остался на ужин. Вероятно, именно тогда все и произошло, так как на следующее утро политик почувствовал сильное недомогание. Спустя пять дней его госпитализировали в одной из клиник Вены.
Виновный в покушении на экс-главу государства так и не был задержан, однако отравление сильно сказалось на здоровье Ющенко.Виктор Янукович
Своеобразное "народное" покушение пережил беглый президент Виктор Янукович, когда баллотировался на пост главы государства в 2004 году. По крайней мере, именно так расценил эти действия сам политик. Во время поездки в Ивано-Франковск неизвестные забросали кандидата яйцами – в результате Янукович упал, охранники отнесли его в другой автомобиль, а после даже доставили в больницу.Павел Лазаренко
В 1996 году на пути тогдашнего премьер-министра Павла Лазаренко произошел взрыв – бомба была заложена в канализационном люке. Только по счастливой случайности, из-за того, что машина политика объезжала автобус и шла не по той полосе, по которой должна была следовать, устройство не сдетонировало прямо под ней.
После взрыва Лазаренко прошел медосмотр, сел в автомобиль эскорта и уехал в аэропорт, куда и направлялся изначально.
В покушении на политика подозревали бизнесмена Евгения Щербаня. Однако сам экс-премьер уверен, что взрыв организовал первый помощник президента Кучмы Александр Волков.Геннадий Кернес
28 апреля 2014 года произошло покушение на харьковского мэра Геннадия Кернеса. Во время пробежки около 12 утра неизвестный выстрелил в политика, в результате чего пуля пробила легкое и печень.
После покушения Кернес попал в больницу в тяжелом состоянии, а из-за травмы был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.Наталья Витренко
В октябре 1999 года неизвестные закидали гранатами кандидата в президенты Наталью Витренко. В результате 40 человек получили ранения. Главой преступной группировки оказался Сергей Иванченко – руководитель местного избирательного штаба лидера Социалистической партии Александра Мороза.
По версии следствия, таким образом преступник хотел продемонстрировать главному социалисту страны свою личную преданность и помочь победить на президентских выборах.
В итоге организатор покушения получил 15 лет лишения свободы. А Мороз, как известно, не смог стать новым главой государства. Кроме того, майор СБУ Николай Мельниченко впоследствии обвинил в "заказе" Леонида Кучму, который якобы хотел зачистить политическое поле от конкурентов.Вячеслав Чорновил
25 марта 1999 года под Киевом скончался основатель Народного руха Украины и один из инициаторов провозглашения независимости страны Вячеслав Чорновил. По официальной версии, политик погиб в автокатастрофе, но соратники считают его смерть политическим убийством.
Интересно, что уже в 2021 году экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что на самом деле политика убили четырьмя ударами кастета в затылок. Расследование якобы показало, что ДТП с Чорновилом было подстроено: отключена система подушек безопасности, подделаны результаты осмотра места происшествия, эксгумация главного свидетеля на Волыни обнаружила в костях тяжелые металлические вещества. Позже украинские политологи и даже следователь, который занимался делом Чорновила, обвинили Голомшу в простом пиаре.Андрей Парубий
В 2014 году возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в место, где стоял вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий с соратниками. В МВД назвали виновником покушения бывшего главу Внутренних войск Станислава Шуляка.
Однако спустя год Парубий попытку убийства связал с бывшим полковником Сергеем Асавелюком. "Ровно год назад возле гостиницы "Киев" мне и моим друзьям под ноги бросили боевую гранату... Сегодня уже известно, что это заказ Кремля, координировал его Сергей Асавелюк "Асса", командир снайперской группы во время расстрела Майдана", – написал он.