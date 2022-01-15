Оторвало ноги и руку: в Киеве на Большой Окружной произошло смертельное ДТП. Фото, видео

В Киеве на Большой Окружной в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль BMW с пятью парнями в салоне вылетел с дороги в отбойник.

Вследствие аварии отбойник прошёл поперёк передних сидений. Об этом сообщают Telegram-каналы dtp.kiev.ua и Kyiv Operative.

По предварительной информации, водитель BMW двигался в направлении Минского Шоссе, но на закруглении в условиях гололёда существенно превысил скорость и не справился с управлением.

Вследствие аварии водитель 1997 года рождения погиб, пассажиру который сидел возле него на переднем сидении оторвало ноги и руку. Его состояние оценивается как очень тяжёлое. Двоих пострадавших госпитализировали медики, еще два человека практически не пострадали.

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Один из них рассказал, что ехали молодые люди из Вишневого гулять, но куда именно – он не знает. Также парень не смог ответить, был ли водитель пьян. Детали аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее В Киеве водитель автомобиль Toyota во время движения перепутала педали тормоза и газа, в результате чего заехала на разделительный отбойник. Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда.