Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

В Чернигове в ночь на 4 октября в сквере на улице Ивана Мазепы нетрезвые мужчина и женщина запустили фейерверк, несмотря на запреты в период действия военного положения. Таким образом они отмечали день рождения женщины, за что нарушителям теперь "светит" до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области. В то же время местные паблики опубликовали видео салюта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

На опубликованные кадры попал запуск фейерверка, после чего на место оперативно прибыли полицейские.

Видео дня

Они задержали двух граждан, нарушителями оказались жители Чернигова, находившиеся в нетрезвом состоянии: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Чернигове неизвестные запустили фейерверк. На место происшествия выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские Черниговского райуправления полиции опросили свидетелей и установили личности злоумышленников", – рассказали правоохранители.

Свои действия фигуранты объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. С места происшествия полицейские изъяли использованную пиротехнику.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигурантам грозит до пяти лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Днепре устроили громкое празднование с фейерверками несмотря на траур по погибшим вследствие российской атаки. Инцидент произошел в ресторане "Ривьера" на левом берегу.

– В Киеве задержали мужчину, который мог быть причастен к запуску фейерверков. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевщины.

– В мае президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете в Украине фейерверков, петард и салютов.

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