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Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
1,0 т.
Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

В Чернигове в ночь на 4 октября в сквере на улице Ивана Мазепы нетрезвые мужчина и женщина запустили фейерверк, несмотря на запреты в период действия военного положения. Таким образом они отмечали день рождения женщины, за что нарушителям теперь "светит" до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области. В то же время местные паблики опубликовали видео салюта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

На опубликованные кадры попал запуск фейерверка, после чего на место оперативно прибыли полицейские.

Видео дня
Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

Они задержали двух граждан, нарушителями оказались жители Чернигова, находившиеся в нетрезвом состоянии: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Чернигове неизвестные запустили фейерверк. На место происшествия выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские Черниговского райуправления полиции опросили свидетелей и установили личности злоумышленников", – рассказали правоохранители.

Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

Свои действия фигуранты объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. С места происшествия полицейские изъяли использованную пиротехнику.

Отмечали день рождения: в Чернигове мужчина и женщина запустили фейерверк и поплатились. Фото и видео

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигурантам грозит до пяти лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Днепре устроили громкое празднование с фейерверками несмотря на траур по погибшим вследствие российской атаки. Инцидент произошел в ресторане "Ривьера" на левом берегу.

– В Киеве задержали мужчину, который мог быть причастен к запуску фейерверков. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевщины.

– В мае президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете в Украине фейерверков, петард и салютов.

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