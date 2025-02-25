Отмечал день рождения: в Полтаве мужчина запустил фейерверк возле многоэтажки и поплатился. Фото и видео

В Полтаве полиция сообщила о подозрении 32-летнему местному жителю, который ночью запустил фейерверк рядом с многоквартирным жилым домом. Таким образом мужчина решил отметить свой день рождения.

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За эту затею полтавчанин может поплатиться штрафом или ограничением свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Там напомнили, что событие произошло 8 февраля около 02:30 в переулке Нестора Городовенко. Полиция оперативно установила личность человека, причастного к нарушению общественного порядка.

"Я хотел запустить салют в честь своего дня рождения. Извиняюсь. Так получилось", – заявил задержанный.

По словам заместителя начальника полиции Полтавщины Сергея Рекуна, фигуранту сообщили о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью.

В деле было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, расследование проводит подраздел дознания райуправления полиции Полтавы под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн) или пробационный надзор на срок до пяти лет, или же ограничение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь фейерверки запускали в отдельных районах Одессы, Киева и Львова. Нарушителей не остановило то, что в стране идет война и во время действия военного положения запрещены продажа и использование пиротехники.

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