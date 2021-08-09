В Вооруженных Силах Украины – отличные назначения !

Эти украинские генералы и офицеры способны сопротивляться Эрэфии – и побеждать.

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Главное, чтобы политическое руководство государства не превратило их в заложников реализации вражеских "минских соглашений" и не дискредитировало недофинансированием ВСУ и принятием антиукраинских политических решений в секторе национальной безопасности и обороны.

А так – искренне поздравляю всех Братьев по оружию, которые заняли высшие руководящие должности в Вооруженных Силах Украины, с высокими и ответственными назначениями!

Рассчитывайте всегда на Добровольцев... Мы – с вами.

Вместе победим!

Слава Украине!

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