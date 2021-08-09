Отличные назначения в ВСУ: эти офицеры способны побеждать!

Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Расследования / Мнения
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Отличные назначения в ВСУ: эти офицеры способны побеждать!

В Вооруженных Силах Украины – отличные назначения !

Эти украинские генералы и офицеры способны сопротивляться Эрэфии – и побеждать.

Полковник Максим Миргородский ( "Майк"), новый командующий Десантно-штурмовых войск
Генерал-майор Николай Олещук, новый командующий Воздушных Сил
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Генерал-майор Андрей Ковальчук, новый командующий войсками оперативного командования "Юг". Герой Украины
Генерал-майор Олег Микац, новый командующий оперативного командования "Восток"
Полковник Сергей Литвинов, новый командующий оперативного командования "Запад"

Главное, чтобы политическое руководство государства не превратило их в заложников реализации вражеских "минских соглашений" и не дискредитировало недофинансированием ВСУ и принятием антиукраинских политических решений в секторе национальной безопасности и обороны.

А так – искренне поздравляю всех Братьев по оружию, которые заняли высшие руководящие должности в Вооруженных Силах Украины, с высокими и ответственными назначениями!

Рассчитывайте всегда на Добровольцев... Мы – с вами.

Вместе победим!

Слава Украине!

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Источник:Фейсбук Дмитрия Яроша
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