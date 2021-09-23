Воевал за "Л/ДНР" и поддержал сына: что известно об отце пермского стрелка
Тимур Бекмансуров, который убил шестерых человек в Пермском государственном университете, интересовался огнестрельным оружием и боевыми действиями в целом. Его 40-летний отец Марат воевал наемником в разных горячих точках, в том числе в Сирии и на Донбассе на стороне террористов "Л/ДНР". До этого мужчина работал в милиции и охране.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.Отец служит в российской армии и воевал за оккупантов
Бекмансуров-старший рассказал российским СМИ, что сам в шоке от того, что натворил его единственный 18-летний сын Тимур. Парень 20 сентября пришел в учебное заведение и хладнокровно расстрелял шестерых человек. Еще около 40 пострадали.
Но его отец, судя по страницам в соцсетях, служит в российской армии примерно с 2013 года. Именно тогда мужчина начал публиковать фото в военной форме. Также в анкетах Марата указано, что он родился в 1980 году, родной город – Глазов.
Сейчас Бекмансуров служит на 201-й российской базе в Таджикистане, а до этого около 10 лет отдал милиции. По словам его бывшей супруги Натальи, сначала был патрульным, потом работал в группе быстрого реагирования.
Один из соседей семьи рассказал журналистам, что отец Тимура воевал в горячих точках, в том числе в Чечне и на Донбассе на стороне террористов "Л/ДНР". Из семьи он ушел еще в 2009 году, но с сыном продолжал поддерживать общение. Сам Марат российским СМИ рассказал, что его сын мало гулял и в основном сидел за компьютером.Давно планировал расстрелять студентов?
Также мать стрелка призналась, что парень интересовался событиями в Сирии, поскольку отец ездил туда в командировку. По ее словам, внимание сына привлекало оружие и история.
Ружье, из которого Тимур убивал студентов, он купил сам. Но отец тоже дал ему часть денег и поддержал увлечение сына. Несмотря на то, что мама была против.
Знакомые и одноклассники Тимура заявили, что парень уже давно вынашивал планы по расстрелу. Особенно после того, как в мае в Казани произошел подобный случай. Также своими планами совершать убийства он делился в соцсетях.
Напомним, ЧП в Пермском государственном университете произошло 20 сентября около 11:00. В здание вошел молодой человек с ружьем в маске и каске. Он открыл огонь по студентам, убив шестерых человек.
Позже выяснилось, что стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в этом же вузе. Правоохранители, которые приехали на место стрельбы, открыли огонь по парню и тяжело ранили его.
Сейчас Тимур находится в реанимации. Ему пришлось ампутировать одну ногу. Также есть повреждения внутренних органов.