Народ спрашивает, как могло случиться, что мадам Каленюк, подруга "боевого медика" Шабунина, разместила в СМИ сообщение с критикой министра обороны Умерова и рассказала то, о чем все знают (и о чем лично я пишу уже почти год) – что Умеров не способен управлять даже ларьком по продаже чебуреков.

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Розповідаю.

Історія ця тягнеться з весни 2023 року, коли солдат Шабунін, який фіктивно був оформлений на військову службу в 207 окремий батальйон ТрО, відмовився висунутись разом з батальйоном у Бахмутський район і залишився в Києві. Для того, щоби командира батальйону підполковника Юшка не притягнули до відповідальності за укривання дезертира, солдат Шабунін приніс йому листа з Центру інновацій та оборонних технологій Міноборони, у якому цей Центр попрохав прикомандирувати солдата Шабуніна до Міноборони. Але влітку 2023 року про те, що до Міноборони фіктивно прикомандирований військовослужбовець за мобілізацією, узнав тодішній міністр оборони Рєзніков і наказав відправити Шабуніна назад у ТрО.

У відповідь Шабунін став шантажувати Рєзнікова, що якщо той припинить фіктивне "відрядження" Шабуніна, то Шабунін, Каленюк і Ніколов накопають на Рєзнікова компромат і будуть його обпльовувати за допомогою ЗМІ. Рєзніков не піддався на шантаж, Шабуніна вигнали з Центру інновацій і довелось солдату їхати у свою частину – при цьому, їхати на автомобілі, який Шабунін перед тим поцупив у батальйоні.

Щоправда, у батальйон, який отаборився в Сіверську, солдат Шабунін у липні-серпні 2023 року так і не потрапив – цей моральний авторитет української нації доїхав тільки до Слов’янська, де й поселився. Втім, це не завадило підполковнику Юшку виплачувати Шабуніну впродовж двох місяців "бойові" по 100 тис. грн на місяць за, начебто, безпосередню участь у бойових діях і навіть видати довідку ф.6 як учаснику бойових дій. При цьому всі ці два місяці Шабунін займався виключно тим, що "воював" у Слов’янському ресторані "Хочу чебурек" та опльовував Рєзнікова розповідями про яйця по 17 грн., які придбавало Міністерство оборони для ЗСУ – інформацію про яйця Шабуніну та Ніколову повідомила фірма, яка раніше займалась постачанням харчів і яку Рєзніков відсунув від корита, надавши перевагу конкурентам.

14 вересня 2023 року 207 окремий батальйон ТрО був передислокований з Сіверська у Вишгородський район Київської області, солдат Шабунін поїхав до Києва ще наприкінці серпня й повернувшись "з фронту", звернувся до нового міністра Умєрова з проханням перевести його з ТрО на фіктивну службу в Центр інновацій та оборонних технологій Міноборони – щоби гарантовано ніколи не потрапити на військову службу. За це Шабунін пообіцяв Умєрову організувати піар-кампанію з розповідями про чесноти міністра та не допускати появи в ЗМІ публікацій про корупцію в Міноборони. Умєров з радістю погодився. Окрім того, Умєров пообіцяв Шабуніну, що за такі послуги він ще й пролобіює призначення Каленюк заступницею міністра оборони.

Однак перевести мобілізованого солдата в суто цивільну установу неможливо – там просто немає посад для солдатів. Є, хіба, для молодшого сержанта – начальник зміни охорони на воротах. Але щоби дати солдату Шабуніну звання "молодший сержант" його треба було спочатку призначити на відповідну сержантську посаду, направити на курси підготовки й т.п. Тоді Умєров домовився з Генштабом і солдата Шабуніна, який обіймав посаду водія-електрика в 207 окремому батальйоні ТрО, наказом Генерального Штабу Збройних Сил України від 24.10.2023 №515-РС фіктивно перевели з ТрО до 101 окремої бригади охорони Генерального штабу на посаду бойового медика взводу охорони з присвоєнням звання "молодший сержант". При цьому Шабунін не тільки не проходив базового курсу військової підготовки, не тільки не проходив навчання як бойовий медик, він навіть не складав військової присяги й користується завідомо підробленим військовим квитком. Після цього наказом директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України (по особовому складу) від 16.11.2023 №314 молодший сержант Шабунін був призначений старшим на воротах у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони, де Шабунін фіктивно рахується до сьогоднішнього дня, але на службі не з’являється, проживає вдома та проводить час на власний розсуд у закладах громадського харчування Києва.

На цьому Умєров заспокоївся й не виконав другу частину своєї обіцянки – не вніс подання про призначення Каленюк заступником міністра оборони. І це при тому, що впродовж року Каленюк і Шабунін рвали дупи, розповідаючи, що в Міноборони немає корупції. Такі речі професійні громадські активісти не прощають і, думаю, найближчим часом Умєров, якщо не схаменеться, узнає про себе багато нового – про розкрадання грошей на закупівлі військової форми, про заведення у Міноборони "прибитих" фірм-постачальників і про яйця по 16 грн. 90 коп.