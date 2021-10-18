На Волыни Mercedes убил мать троих детей, водитель тоже погиб: подробности ДТП

На Волыни в жуткой аварии погибла молодая мама трех детей. Ее сбил Mercedes, который несся на большой скорости и вылетел на тротуар. Женщина получила настолько сильный удар, что выжить у нее шансов не было.

Водитель автомобиля тоже скончался. Как и у погибшей женщины, у мужчины тоже осталось трое детей. Один из сыновей во время ДТП находился на пассажирском кресле.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 16 октября в городе Владимир-Волынский. 28-летняя Оксана Виданова шла по тротуару по улице Зимновской в магазин за памперсами для младшего, третьего сыночка Артема, которому всего 10 месяцев. Семья живет совсем недалеко от места аварии, на соседней улице.

Видео дня

Неожиданно навстречу ей на огромной скорости вылетел Mercedes. Водитель не справился с управлением на повороте, автомобиль занесло, он буквально снес женщину, от удара ее подбросило в воздух на несколько метров. Врачи делали все возможное, но спасти Оксану не смогли.

У погибшей осталось трое детей, два школьника Никита и Даня, и 10-месячный Артем. Знакомые рассказывают, что Оксана и ее муж Дмитрий очень любили друг друга.

"Это очень дружная семья. И муж ее очень любил, и она его тоже. Оксана занималась детьми. Она недавно родила третьего сына и была в декретном отпуске. Нужно было заниматься и старшими сыновьями, они школьники. Отвести в школу, проверить уроки, накормить всех. Дел много. Теперь все они остались с отцом, есть еще бабушки и дедушки, будут помогать. Но заменить маму никто не сможет", – вздыхает знакомая семьи.

Сама Оксана была родом с Хмельницкого, там ее и похоронили.

Также на месте погиб и 42-летний водитель автомобиля, житель Нововолынска Виталий Литвинюк. У него тоже осталось трое детей: 20-летняя дочь, двое сыновей – 13 и 6 лет.

Причем 13-летний сын во время ДТП был в машине.

От удара водителя выкинуло из автомобиля, сам Mercedes въехал в забор частного дома, но ребенок не пострадал.

Водителя похоронили в один день с Оксаной, 18 октября.

Местные жители Владимира-Волынского пишут в соцсетях, что на этой улице аварии не редкость. Поскольку объездной дороги тут нет, все автомобили и грузовики на большой скорости проносятся мимо жилых домов. Не так давно тут уже была авария с фурой.

По факту аварии в полиции Волынской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели нескольких человек. Если бы водитель выжил, ему грозило бы от 3 до 8 лет лишения свободы.