5 лет назад в центре Киева, в результате ужасного террористического акта погиб журналист Павел Шеремет.

Моя позиция по расследованию дела Павла Шеремета искренняя и открытая. Я уже озвучивал ее с высокой трибуны украинского парламента.

Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде.

Поэтому родные, близкие, украинское общество – все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле.

Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета.

Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия.

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