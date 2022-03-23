От некоторых экипажей остался только пепел: в сети показали, что ждет оккупантов в Украине. Фото 18+

Российских оккупантов, которые едут в Украину убивать украинцев, ждет только одно. Они будут без сожаления уничтожены.

Иногда от ликвидированных захватчиков остается только пепел. Фото-предупреждение для российских оккупантов о том, что будет с ними, если они придут в Украину с оружием, опубликовала "Магнолия TV".

"Российские оккупанты, то ли в силу ощущения "великодержавности" то ли в силу бестолковости, не понимают, что захватывая чужую землю, они будут гибнуть. От некоторых экипажей остается только пепел, даже хоронить нечего. Некоторым захватчикам "везет" остаться целым... но мертвым", - отмечено в подписи к фото.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский снайпер ликвидировал тестя экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина. Оккупант с позывным "Сытый" воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года.

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