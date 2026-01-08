От 'массажных салонов' до боевых позиций: как работает рынок сексуальных услуг вблизи линии фронта в Украине

На прифронтовых территориях Украины начали действовать теневые секс-услуги. В частности, такой вид начал приобретать размах в Краматорске и Дружковке Донецкой области.

Об этом говорится в расследовании журналистки "Українського свідка" Екатерины Лихогляд. Отмечается, что обычно в таких "услугах" иногда фиксируются случаи мошенничества.

Секс-услуги в Донецкой области

Сюжет рассказывает, как война изменила рынок "клубнички" и как это переживают женщины, имеющие опыт в этой сфере, приобретатели услуг и особенно – украинские военные. Один из бойцов, которого опросила медийщица, отметил, что спрос на интим существенно подскочил из-за большой концентрации мужчин у линии фронта, которые долгое время не видели родных.

"Та же Дружковка или Краматорск – там такая высокая концентрация военных, что просто приударить за девушками порой трудно. Поэтому больший спрос на такие услуги", – говорит военный.

Рынок в прифронтовых городах представлен как сетевыми так называемыми массажными салонами, так и классическим интимом за деньги. Базовая программа "салонов" стоит около 1500 гривен, а дополнительные услуги – еще от 1000 гривен.

"По сути, это обнаженная девушка делает тебе, условно говоря, массаж. Начинается все с того, что девушка полностью раздета, никакого белья, ничего не остается. Ну и начинается все с легких прикосновений. Стандартно, по схеме, это они распределяют как 50 минут идет на собственно массаж и 10 минут на сексуальное удовольствие, на вот эту мастурбацию", – говорит военный.

Продажа тела во времена АТО

Ценовой диапазон классического секса довольно широкий, по словам армейца. В среднем, это 5-6 тысяч гривен, однако около 90% объявлений в сети принадлежит мошенникам, когда у пользователя забирают деньги и потом его блокируют .

Одна из поставщиц таких услуг, родом из Краматорска, начала зарабатывать таким образом еще в 2015 году, с начала АТО:

"Знакомились с военными, выпивали с ними, ну, как обычно. И пошло-поехало. Они говорят – а куда мне их тратить, я вот сижу в окопе..." – говорит она и добавляет, что в Краматорске сейчас много приезжих девушек, которые предоставляют интимные услуги, ведь у военных есть деньги.

Другая женщина делится опытом знакомств через обычные сайты: один из бывших клиентов даже познакомил ее со своими родителями и приезжал в гости. По ее словам, военные идут не только за интимом, а прежде всего за спокойствием – ей не раз попадались мужчины, которым надо было просто выговориться. Среди своих клиентов женщина встретила своего будущего жениха и покинула эту сферу.

"У меня есть мужчина, которого я люблю, с которым мне весело, который меня поддерживает во всем", – говорит она.

Сами героини сюжета говорят, что лично не сталкивались с жестокостью со стороны армейцев: им попадались мужчины, с которыми они до сих пор поддерживают даже приятельские контакты. В то же время они знают и о темной стороне этой деятельности из историй других женщин.

"Одну закрывали и приходили и впятером насиловали... и автомат подставляли под голову", – рассказывают собеседницы.

