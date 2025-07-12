'От этих кадров становится больно': оккупанты ударом по Харькову убили собаку, которая была настоящим другом. Видео

Утром, 12 июля, российские захватчики нанесли удары по Харькову дронами и КАБами, в результате чего пострадали люди. Также оккупанты убили собаку на одном из дворов частного сектора.

Видео дня

Видео опубликовали в одном из харьковских Telegram-каналов. Над мертвым животным склонилась хозяйка, которая не сдерживает слез.

"От этих кадров становится больно. Российские террористы во время утреннего обстрела Харькова убили собаку, которая была настоящим другом", – говорится в сообщении.

Женщина в отчаянии продолжает гладить своего хвостика и плачет. Вероятно он был убит из-за обломков. Такие трагические случаи являются очередным доказательством того, что военные РФ умеют воевать только с гражданскими и животными.

Напомним, 12 июля захватчики массированно атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед", а также КАБами. Зафиксировано несколько попаданий, в том числе по объекту критической инфраструктуры. Известно, что пострадали по меньшей мере три человека.

Напомним, 12 июля РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Под основным ударом были Львов, Луцк и Харьков. Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеские удары и заявил, что темп атак со стороны России требует быстрых решений со стороны союзников в виде введения более жестких санкций.

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