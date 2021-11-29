Сегодня утром, моей супруге поступил звонок. Я был рядом. Механический голос сказал, что с карточки Приватбанка списаны 1211 гривен за какую то покупку в Интернете. Одновременно с этого же номера пришло смс с предложением проверить состояние счета.

Моя жена не делала никаких покупок в Интернете. Было очевидно, что это звонок от мошенников из так называемых "Коллцентров", которые обманывают тысячи наших сограждан.

Я набрал мошенников, чтоб выяснить, какие методы они используют для обмана граждан в этот раз.

Трубку взял, судя по голосу, молодой мужчина. Представился сотрудником банка. Предложил рассказать, какие были последние покупки и на какую сумму, далее попросил назвать номер моей карты и код безопасности. Дальше не было смысла общаться. Я предупредил этого молодого человека, что его действия являются криминальным правонарушениям - мошенничеством, и что он будет отвечать за свои действия. После чего он прогнозируемо повесил трубку.

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Ситуация описанная мною хорошо известна сотням тысяч наших сограждан, которые часто бывают чрезвычайно доверчивы. Сценарии мошенничества могут быть разными. Это и телефонный обзвон, это и предложение товаров по заниженной в два раза цене через интернет с оплатой через карточку и естественно без последующего получения товара.

Как с этим бороться ?

Каждое преступление должно быть наказано. И полиция находит и привлекает к ответсвенности организаторов и сотрудников таких преступных организаций.

Однако мы не всегда можем найти мошенников. Часто такие коллцентры располагаются на оккупированных территориях.

Что делать в таком случае? В первую очередь, это вопрос разъяснительной работы, которую должны вести банки с владельцами своих карточек, разъясняя клиенткам, что сотрудник банка никогда не будет выведывать у него секретный CVV код.

Переходя от слов к делу, я набрал члена правления "Приватбанка" Романа Сульжика и предложил ему вынести на рассмотрение Правления вопрос о том, чтоб во всех случаях, общения сотрудников Коллцентра Банка с клиентами, всегда говорилась стандартная фраза типа:

"Нагадуємо Вам, що працівники банку ніколи не запитують у Вас секретний код!".

Убежден, что такая простая предупредительная информационная компания на 70-80 % снизит эффективность работы мошенников. А с остальными справятся правоохранительные органы.

Если в Приватбанка, который обслуживает более 60 % всех кредитных карт поддержат мою инициативу, то думаю и остальные банки ее поддержат. Ведь это не требует от них лишних затрат. А экономический эффект от снижения количества мошенничества с картами будет весьма существенным.

Ну и конечно же, уважаемые сограждане, будьте бдительны и самокритичны. Перед тем, как собраться оплатить в Интернете товар по цене в два раза ниже, чем на известных торговых площадках, задайте самому себе вопрос - откуда вдруг у продавца такая тяга к щедрости и самопожертвованию.

Возможно, этот продавец - элементарный мошенник, который хочет завладеть Вашими деньгами, пользуясь Вашей доверчивостью и экономностью.

P. S. По данному факту в Киберполицию подано заявление о мошенничестве.