"Никакой России нам здесь не нужно, оставьте нас в покое!" Жители Луганщины рассказали, как пережили ночные обстрелы

Российско-оккупационные войска всю ночь обстреливали город Счастье на Луганщине и близлежащие населенные пункты. Террористы пустили в ход "Грады" (реактивная система залпового огня), разрушили дома мирных жителей. Также вражеские войска повредили местную ТЭС, люди остались без воды. Вышли из строя насосы, которые качают воду. При этом бежать из городка люди не собираются, эвакуации нет.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как прошла ночь со вторника на среду, 23 февраля, жители города Счастье Луганской области оценивают по-разному. Одни считают, что было тихо по сравнению с обстрелами накануне. Другие говорят, что их закидывали "градами" и минами.

В городской военно-гражданской администрации Счастья подсчитывают убытки, которые враг нанес им за вторник и ночь на среду. Вот что рассказали там OBOZREVATEL: "Ночь была шумной, обстреливали "градами", за Счастьем у нас горели дачи. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, сейчас он непригоден для жизни. Не знаем, сколько времени нам дадут на восстановление водопровода и электричества. Люди пока пользуются колонками с водой".

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Эвакуации в городе нет. Однако в администрации говорят, что готовы помочь всем желающим выехать в безопасное место.

"Но пока к нам обратилась только одна женщина, мы ее вывезли за 40 км от Счастья. Однако условия проживания ей не понравились, она хотела отдельную квартиру ближе к Северодонецку, но у нас таких возможностей нет", – рассказывают в администрации.

Детские садики в Счастье закрыли после того, как в окно "Звездочки" попала пуля 12,7 калибра. Повезло, что в тот момент там не было детей. А вот местные школы работают дистанционно.

Магазины не закрывали, туда продолжают привозить продукты. Правда, когда нет света, то возникают проблемы – не работают кассовые аппараты. Из-за этого один из супермаркетов установил у себя генератор.

Что касается укрытий в Счастье, то они есть, их списки опубликованы на сайте администрации и на ее страницах в соцсетях. "Конечно, состояние их разное. Но спрятаться там можно. Люди сами оборудуют их: приносят диваны, воду", – говорят чиновники.

Местный житель Леонид, который уже находится на пенсии, от обстрелов в подвале не прячется. Но лишний раз старается никуда из дома не выходить, даже в магазин.

"Не хочу, чтобы не попасть под обстрел. Во вторник тут было очень весело весь день. Я бы сказал – ужас, давно такого у нас не было. Ночь прошла спокойно, да и сегодня утром тихо. Свет сейчас есть, а воды нет, повреждены насосы. Мы с соседями когда-то во дворе за свой счет пробили скважину, поэтому ходим за водой туда. Выстраивается очередь, немного страшно, что стоишь на улице, ждешь когда что-то прилетит", – рассказывает Леонид.

Что говорят о ситуации другие люди, пенсионер не знает. Он все время сидит дома и мало с кем общается: "Считаю, что войной проблемы не решить. Нужно обсуждать, мы все хотим только одного – мира".

А вот еще одна жительница Счастья, Дарья, подозревает, что враг готовит новую провокацию. По ее словам, минувшая ночь была неспокойной, а утром вдруг наступила тишина.

"Вчера по городу прилетали мины, а за городом ложились "грады". Давно мы их не слышали. На улицу выходить страшно, за водой выстраиваются длинные очереди. Некоторые, у кого есть средства, покидают город, снимают жилье подальше. Если объявят эвакуацию, то мы, наверное, уедем. Судя по тому, что мы тут видим, все готовятся к широкомасштабным военным действиям", – говорит Даша.

Медсестра из Счастья Виктория (имя изменено по просьбе женщины) говорит, что ничего хорошего в ближайшее время не ждет.

"Надоело все. Мы только начали как-то жить, все успокоилось и тут снова! Обстрелы, нет тепла, воды. На работу выходить страшно, детей в квартире одних не оставишь, а с ними идти на улицу еще страшнее. Ходят всякие слухи, в соцсетях какие-то люди нагнетают панику, все время спрашивают про эвакуацию. Куда эвакуировать? Кто хотел и мог, тот уже в 2014 году уехал. Остались тут пенсионеры и беднота, у кого нет денег, чтобы снимать жилье. Оставьте нас уже в покое, хватит", – возмущается Виктория.

Мама двоих детей Валерия рассказывает, что минувшей ночью в ее квартире никто не спал. "Дети очень испугались "градов". Они маленькие и не знают, как это было раньше. Хотя живут в прифронтовом городе, тут всегда неспокойно. Кошка забилась куда-то, мы ее до сих пор выманить не можем, даже покушать не выходит. Конечно, больше всего я боюсь прямого попадания. Мы выходим в коридор, где нет окон и там раскладываем матрасы и лежим.

Вообще, я бы хотела, чтобы нас оставили в покое. Мы уже несколько лет спокойно жили, никакой России нам здесь не нужно. Моя соседка по этажу, когда начинается обстрел, кричит: "Задолбали, сволочи, стреляйте в своей России!" Это она так успокаивает себя. Но нас ведь никто в покое оставлять не собирается, и это очень беспокоит", – говорит Валерия.

Другие жители рассказывают, что еще во вторник днем прятались в подвалах. Брали с собой воду и фонарики, думали, что ждать придется сутки. Некоторые и вовсе решили жить в укрытиях, даже оборудовали там спальные места. На несколько часов выходят, чтобы взять дома еду, отдохнуть, согреться и снова возвращаются в подвал.

Люди также жалуются, что у них в домах выбиты стекла, разрушены крыши. Некоторые говорят, что жить там уже невозможно. Что будет дальше – никто не знает, но многие считают, что ситуация будет лишь ухудшаться.