Оставляли без еды и заставляли ходить по камням до крови: в Днепре родителей-воспитателей уличили в издевательстве над детьми

В Днепре правоохранители разоблачили факты жестокого обращения с шестью детьми в возрасте от 3 до 10 лет в детском доме семейного типа. Родители-воспитатели годами применяли избиения, унижения, изоляция и другие формы насилия, а о преступлениях стало известно после показаний старшего воспитанника.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной прокуратуры. Досудебное расследование осуществляют следователи под процессуальным руководством ювенальных прокуроров.

В чем подозревают родителей-воспитателей

Детей оставляли без еды, заставляли ходить по камням до крови, спать на деревянной скамейке. За "непослушание" их брили наголо. Отдельные свидетельства указывают на изоляцию и принуждение к тяжелому труду.

Во время допросов, проведенных с применением методики "зеленой комнаты", чтобы минимизировать повторную травматизацию, дети рассказали об унижениях и ограничениях в питании. В частности, одна из воспитанниц сообщила, что спала на скамейке и получали только "один маленький кружочек хлеба и воду".

Правовая квалификация и решение суда

Двум родителям-воспитателям сообщено о подозрении в пытках, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения. Детский дом семейного типа расформирован, а дети изъяты и устроены в безопасные условия.

Прокуратура также заявила о намерении дать отдельную правовую оценку действиям должностных лиц служб по делам детей, которые во время проверок не выявляли нарушений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в детском доме семейного типа в Броварском районе Киевской области систематически издевались над пятью малолетними воспитанниками. За содеянное 50-летней матери-воспитательнице грозит до 15 лет лишения свободы.

