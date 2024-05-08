Оставила предсмертную записку: в дендропарке Кропивницкого женщина покончила с жизнью

В дендропарке Кропивницкого покончила с жизнью 56-летняя местная жительница. Женщина упала со смотрового колеса.

У нее обнаружили предсмертную записку. Об этом сообщает Общественное.

Издание пообщалось с очевидцем инцидента Анастасией, которая в то время находилась в парке вместе с подругой. Она рассказала, что сначала услышала громкий звук и подумала, что это был взрыв.

"Мы пришли прокатиться на аттракционе "Клоун". Как только подругу пристегнули, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сначала подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не шевельнулась. Начали собираться люди, насколько я поняла, ее родственники. Затем аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и "скорая" помощь", – рассказала Анастасия.

Администрации дендропарка официально отказалась предоставлять комментарии, пока не получат информацию от полиции. Однако человек из администрации дал комментарий Общественному, прося не называть свое имя и фамилию.

По словам этого лица, трагедия произошла 7 мая в 15.56. Женщина в медицинской маске зашла на аттракцион, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения. Она подождала, пока на смотровом колесе не останется посетителей, чтобы остаться самой в кабинке. Женщина также оставила предсмертную записку, в которой она упомянула о потере близкого человека в войне с Россией.

"Когда она доехала до верхушки аттракциона, то, по словам очевидцев, которые были рядом – это молодая пара с ребенком, она перегнулась и сама выпала оттуда. Мы вызвали и полицию, и скорую помощь. Сразу констатировали ее смерть. При ней нашли предсмертную записку. В ней женщина просит "никого не винить в ее смерти, а винить Путина и русских" и оставила контактные данные своих родственников. По нашей информации, у нее остался 15-летний сын", – рассказал человек из администрации.

По словам спикера полиции области Виталины Бевзенко, сообщение об инциденте поступило в милицию в 16:00. Полиция начала уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью по части 2 статьи 272 уголовного кодекса.

По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы до восьми лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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