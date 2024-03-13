Оставила на первой передаче: в Ривне женщина сообщила об угоне авто, а оказалось, что оно совершило ДТП. Фото
В Ривне вечером 12 марта женщина сообщила в полицию о похищении своего автомобиля, однако выяснилось, что машину оставили с включенной первой передачей и она совершила ДТП. Volkswagen покатился вперед и въехал в другой автомобиль на стоянке.
Об этом сообщили Патрульной полиции Ривненской области. По словам правоохранителей, накануне вечером на линию 102 поступило сообщение о краже авто.
Женщина рассказала полицейским, что оставила свой Volkswagen на стоянке, а когда вернулась час спустя – его на месте уже не было.
Как выяснилось, машина стояла с включенной первой передачей, которая вскоре отключилась. В результате авто покатилось вперед и въехало в стоявший впереди Peugeot.
Патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.
В полиции призвали водителей проверять состояние своего авто перед началом движения во избежание неприятных ситуаций.
Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин на Киевщине грузовик на скорости слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло из-за того, что водитель пытался объехать косулю, которая выбежала на дорогу.
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