Оставила на первой передаче: в Ривне женщина сообщила об угоне авто, а оказалось, что оно совершило ДТП. Фото

В Ривне вечером 12 марта женщина сообщила в полицию о похищении своего автомобиля, однако выяснилось, что машину оставили с включенной первой передачей и она совершила ДТП. Volkswagen покатился вперед и въехал в другой автомобиль на стоянке.

Об этом сообщили Патрульной полиции Ривненской области. По словам правоохранителей, накануне вечером на линию 102 поступило сообщение о краже авто.

Женщина рассказала полицейским, что оставила свой Volkswagen на стоянке, а когда вернулась час спустя – его на месте уже не было.

Как выяснилось, машина стояла с включенной первой передачей, которая вскоре отключилась. В результате авто покатилось вперед и въехало в стоявший впереди Peugeot.

Патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.

В полиции призвали водителей проверять состояние своего авто перед началом движения во избежание неприятных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Логвин на Киевщине грузовик на скорости слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло из-за того, что водитель пытался объехать косулю, которая выбежала на дорогу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!