Остапу Ступке сообщили о подозрении: в полиции рассказали, что грозит актеру из-за пьяного ДТП в Киеве

Украинскому актеру Остапу Ступке объявили подозрение в совершении ДТП в нетрезвом состоянии. Автопроисшествие может обернуться для него тремя годами лишения свободы с запретом управлять автомобилем сроком от трех до пяти лет.

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Об этом сообщила столичная полиция. В полиции не называют имени, но речь идет о ДТП с Остапом Ступкой, которое произошло во вторник, 4 апреля, в Голосеевском районе Киева.

По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover (принадлежит Ступке – ред.), двигаясь по улице Федорова в направлении перекрестка с улицей Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный Mitsubishi.

В результате ДТП мужчина, находившийся в Mitsubishi, получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.

А водителя внедорожника – Остапа Ступку задержали на месте происшествия. Алкотестер "Драгер" показал, что уровень алкоголя в крови звезды составляет 1,62 промилле при норме 0,3.

"Сейчас следователи полиции Киева при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили вождю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. В распоряжении журналистов появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что Range Rover Ступки пострадал гораздо меньше, чем Mitsubishi потерпевшего.