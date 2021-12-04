Западные союзники Украины продолжают выражать обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "обеспокоены сообщениями о нетипичной российской военной активности".

20 ноября украинский бригадный генерал Кирилл Буданов заявил в интервью газете Military Times, что располагает данными, свидетельствующими о планах России осуществить вторжение в Украину в январе-феврале 2022 года. По его словам, оно будет включать авиаудары, атаки артиллерии и бронетехники с последующей высадкой десантов в Одессе и Мариуполе. Днем ранее министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с главой Пентагона подтвердил, что данные разведок Украины, США и Великобритании о рисках возможного нападения Москвы совпадают.

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Сурков призывает экспортировать хаос вовне "для его утилизации на чужой территории"

Эти сообщения выглядят особенно тревожно на фоне статьи, опубликованной бывшим помощником президента России и "серым кардиналом" политики Кремля Владиславом Сурковым. В ней Сурков признает спонтанный рост социальной напряженности, но умалчивает об истинных причинах этой тенденции, объясняя ее лишь абстрактным "вторым законом термодинамики" и "естественным ростом энтропии". При этом Сурков высказывается против "либеральных экспериментов" и призывает экспортировать хаос вовне "для его утилизации на чужой территории".

Кремлевский идеолог прямым текстом пишет, что идеальным рецептом здесь является сплочение "своих" и разобщение "чужих", что позволяет "править и теми, и другими". При этом он уверяет, что "для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия", и страна не умеет выживать другими способами. Далее Сурков открыто признается, что "Крымский консенсус – это яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны", а "жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы… показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов".

Велика вероятность, что основным плацдармом для "внешней экспансии хаоса" опять станет Украина

Велика вероятность, что основным плацдармом для "внешней экспансии хаоса" опять станет Украина, особенно учитывая, что кремлевские политологи планомерно продолжают проводить идею "несостоятельности украинского государства". Владислав Сурков также ранее курировал российскую политику в отношении Украины. Его авторству приписывают план "Шатун", полученный, как утверждали СМИ, украинскими хакерами в 2016 году из личной переписки Суркова. Служба безопасности Украины (СБУ) и бывший на тот момент советником главы МВД Антон Геращенко подтвердили подлинность документа.

Согласно плану, Сурков предлагал дестабилизировать Украину и "раскачивать" общество через имитацию масштабных антикоррупционных расследований, внедрению агентов и организацию "тарифного майдана" и сепаратистских движений в регионах. Независимо от того, насколько подлинным был документ, данная стратегия вполне укладывается в российскую модель "гибридной войны". Зная же "специализацию" Суркова на создании политических "симулякров", можно предположить, что в его нынешней статье речь также идет о "симуляции" военной агрессии через дестабилизацию соседних стран изнутри.

Такого же мнения придерживается ряд украинских экспертов. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что в этот раз украинцам не стоит опасаться нового вторжения со стороны России. По его словам, Путин предпочитает атаковать, когда никто не ожидает этого, и "складывается впечатление, что он просто разыгрывает шоу".

Данилюк уверен, что Россия не откажется от гибридных методов, в связи с чем необходимо ожидать политической дестабилизации в Украине

С ним солидарен руководитель Центра оборонных реформ, координатор платформы по противодействию гибридным угрозам Украина-НАТО Александр Данилюк. По его словам, статья Суркова является частью общего плана Кремля по принуждению Запада к миру на собственных условиях. Эксперт полагает, что сознательное повышение ставок должно по расчету Москвы создать выгодные условия для переговоров с Западом, в первую очередь с США, и добиться "деэскалации через эскалацию".

В то же время Александр Данилюк уверен, что Россия не откажется от гибридных методов, в связи с чем необходимо ожидать политической дестабилизации в Украине. По мнению эксперта, политический кризис может генерироваться вокруг недоверия общества к президенту Зеленскому и его окружению, а возможный социальный протест будет связан с высокими тарифами и перебоями с поставками тепла и электроэнергии. Отдельное скрытое влияние будет оказываться на украинских олигархов.

По словам народного депутата Верховной Рады 8 созыва, экс-вице-президента ПАСЕ Георгия Логвинского, Украине и Западу также следует ожидать активизации России на других фронтах гибридной войны, в частности, экономическом и международно-правовом. Ярким примером экономической войны, по мнению бывшего парламентария, является искусственное повышение цены на газ, вынуждающее Европу ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".

Что касается международно-правовой арены, Логвинский отмечает участившиеся попытки Москвы дискредитировать действующую судью Европейского суда от Украины и затягивать рассмотрение исков, поданных против России. Бывший парламентарий предупреждает, что российским агентам в силовых структурах Украины выгодно нарушать правовые нормы, чтобы дискредитировать имидж страны в глазах международного правозащитного сообщества. Еще одним последствием этой тактики может стать подрыв доверия украинцев к европейским институтам и самой идее евроинтеграции.

Как бы то ни было, украинские эксперты отмечают, что страна готова отразить любые "гибридные" атаки России, и новые попытки эскалации обернутся для Москвы не переговорами и уступками, а жесткими санкциями.

Статья перепечатана с разрешения Jamestown Foundation