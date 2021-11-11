Когда Украина появится в теме миграционного нашествия на ЕС – было вопросом времени. Поначалу об этом аккуратно заявили вчера в Берлине. А сегодня уже в Минске Лукашенко заявляет о "появлении оружия из Донбасса".

Вообще благодаря долгому языку Лукашеску и раньше можно было выявлять российские спецоперации.

Вот и теперь Лукашенко хоть и переводит стрелки на Украину, каждый адекватный человек знает, что оружие на Донбассе не появляется из шахт, а его поставляют из России.

Таким образом, Лукашенко "слил" замысел кремлевцев: инициировать вооруженные стычки на границе Беларуси и Польши руками беженцев. Дискредитировав при этом и Украину.

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Хотя дайте будем честными: уже нет никакой белорусско-польской границы, а есть европейско-российская граница. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью сторон.

"Российские войска будут стоять не спереди, а позади женщин и детей и поэтому украинские военные не смогут сопротивляться" (С) Владимир Путин, 5 марта 2014 года на пресс-конференции с журналистами.