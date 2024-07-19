Организует переброску войск РФ на передовую: СБУ сообщила о подозрении 'министру транспорта ДНР'. Фото

В пятницу, 19 июля, Служба безопасности Украины заочного объявила о подозрении "министру транспорта" террористической "ДНР" Владимиру Тужилину, обеспечивающему логистику для российских оккупантов на востоке Украины. Он занимается строительством новых железнодорожных путей для переброски вражеской армии на линию фронта.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что служба безопасности собрала доказательную базу на российского чиновника.

О Владимире Тужилине известно, что в прошлом он был главой главного управления автодорог в Нижегородской области России. А в мае 2023 получил назначение на должность "министра транспорта "ДНР" на временно оккупированной части Донецкой области.

Сейчас именно Тужилин занимается строительством железнодорожных путей прямой линии, которая будет проходить из РФ до временно оккупированного Донецка.

Кроме того, "министр транспорта "ДНР" организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с Бердянском и Мелитополем, которые также находятся под оккупацией врага.

По данным СБУ, российская армия намерена использовать этот маршрут как альтернативный способ для переброски войск из временно оккупированного Крыма в южную линию фронта.

На основании собранных доказательств Тужилина инкриминируется статья, которая предусматривает уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

СБУ уже установила местонахождение преступника и проводит комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают превращать Мариуполь в военную базу, наращивают силы в городе и окрестных поселках. Через временно оккупированный Мариуполь враг перебрасывает резервы с бердянского направления на север Донецкой области.

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