Организатор наркосиндиката при поддержке ФСБ ''развернулся'' в Украине: он в розыске, но рулит из-за границы

Организатор международного наркосиндиката "Химпром" Егор Буркин (Левченко) объявлен в розыск украинскими правоохранителями и скрывается в Латинской Америке. Сейчас он пытается обелить свое имя и создать условия для возвращения в Украину. По утверждению источников, сегодня он работает в полной связке с российскими спецслужбами.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Наркотический спрут и организатор в бегах

Что, собственно, такое – этот "Химпром"? Это наркосиндикат, созданный в 2014 году гражданами РФ. Главной задачей преступной организации является создание единой логистической сети производства и сбыта (путем т.н. "закладок") наркотических средств и синтетических психотропных веществ на территории России, Украины и других стран бывшего СССР.

На протяжении нескольких лет в России действовали нарколаборатории по изготовлению наркотических средств и (Spice, PVP, Мефедрон и другие). В дальнейшем они распространялись по оптовым "складам" на территории сбыта в Украине и РФ, а потом фасовались для розничной продажи через "закладки".

Организатором наркосиндиката называют Егора Буркина, который также светился и под другими именами (Егор Левченко, Артем Ермолаев). Он гражданин России, скрывается в Латинской Америке – отсюда пошло и его прозвище "Мексиканец".

В открытых источниках есть информация, что он предпочитает город Канкун, в котором зависает" на большой вилле и пользуется яхтой Sunseeker Predator, чтобы отдохнуть от дневной наркорутины.

"Канкун – место, где организатор наркосиндиката представляется успешным украинским предпринимателем. Доход из украины он действительно получает – и немалый. Вот только деньги получены преступным путем", – говорит собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

По его информации, Буркин находился на территории нашей страны до 2019 года, причем пользовался несколькими паспортами.

Источники утверждают, что в Украине одним из основных "контактов" Буркина был тогдашний руководитель департамента по борьбе с наркопреступностью Илья Кива: "Он, получая ежемесячную дань, способствовал разрастанию и увеличению оборотов наркокартеля". Сегодня предатель Украины Кива находится на территории России, где с экранов пропагандистского ТВ поливает грязью как руководство нашей страны, так и всех украинцев.

"Изгнание" из России в Украину

В 2017 году российскими МВД и ФСБ была проведена спецоперация по ликвидации ячеек наркосиндиката "Химпром" на территории страны-агрессора, но интересно то, что организаторы избежали уголовной ответственности. Знающие люди убеждены, что при помощи российских спецслужб.

"Именно после этого деятельность наркосиндиката была переориентирована практически полностью на на территорию Украины", – утверждает источник.

Таким образом в нашу страну было перенесено большинство "региональных офисов", которые включали в себя:

нарколаборатории;

"кадровиков" (лиц, которые с помощью социальных сетей и объявлений на различных ресурсах - в том числе и в DarkNet – подбирают персонал);

"финансистов" (ответственные за распределение, легализацию и аккумуляцию денежных средств полученных от продажи наркотиков);

"операторов" – лиц, круглосуточно находящиеся в "офисе" и осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков с помощью сети интернет и мессенджеров;

"кураторов" – лиц, координирующие деятельность "региональных офисов".

"Деятельность синдиката в течение 2018-2019 годов приобрела огромный масштаб, легализованные активы от наркобизнеса позволяли организаторам инвестировать их в приобретение криптовалют, создание криптовалютных бирж и криптообменников", – поделился собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

В 2019 году деятельность организаторов наркосиндиката попала уже в поле зрения СБУ, силами которой под процессуальным руководством на тот момент Генеральной прокуратуры была задокументирована и "разорвана" вся цепочка преступной организации.

В 2020 году в СБУ рассказали, что после ликвидации в 2019 году большинства структур и нарколабораторий "Химпрома", находящиеся за рубежом организаторы синдиката решили работать в Украине через "обособленные подразделения". Они действуют независимо друг от друга, что усложняет их разоблачение. Тем не менее, сотрудники спецслужбы "накрыли" еще один крупный "цех", действующий в Киеве и Киевской области.

Несмотря на большой резонанс, наличие у "Химпрома" легализованных активов и коррумпированные правоохранители позволили избежать уголовной ответственности главным организаторам "Химпрома".

Правда, Егор Буркин (Левченко) и сейчас находится в розыске, информация об этом есть в базе данных МВД.

Война как возможность

Невероятно, но факт: по утверждению собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах и спецслужбах, после начала полномасштабного вторжения России в Украину деятельность наркосиндиката "Химпром" и ее организатора Буркина возобновилась с новой силой.

"Пока украинские воины защищают страну от российской нечисти, некоторые продажные сотрудники правоохранительных органов и спецслужб "зарабатывают". И получилось так, что под предлогом проведения "спецоперации" была фактически легализована деятельность опаснейшего наркосиндиката", – говорит источник.

Он утверждает, что организаторы "Химпрома" находятся на связи с действующими сотрудниками некоторых органов, привлекают последних к организации каналов поставки производимых на территории Украины психотропов транзитом через страны ЕС в РФ.

Также они за денежное вознаграждение (с помощью адвокатов) вербуют коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, фиксируя это на скрытые камеры, а записи передают Буркину. В дальнейшем благодаря шантажу используют последних в деятельности наркосиндиката и выполнения определенных заказов, среди которых в том числе есть и похищения людей.

По утверждению собеседников, факты нынешней деятельности Буркина и "Химпрома" подтверждаются информацией, распространенной правоохранительными органами по изъятию психотропов на территории Украины (факт задержания ДСР НПУ автомобиля на Волынской таможне с изъятием психотропов в тайнике; изъятие на Сумщине).

Но организатору синдиката прибыли от наркотиков оказалось мало: по утверждению собеседника OBOZREVATEL, он пытается монополизировать деятельность мошеннических колл–центров: "Схема простая и эффективная: Буркин инициирует обыски в колл-центрах конкурентов, после чего уже администрирует указанные "офисы" через подконтрольных лиц".

По словам правоохранителя, для легализации средств, полученных от противоправной деятельности организатор наркосиндиката создал благотворительный фонд, который оказывает гуманитарную помощь украинским подразделениям, которые защищают страну на фронте.

Казалось бы, благое дело, однако в хорошие намерения абсолютно не верится. По информации источников, суть в том, что Буркин через своих покровителей активно пытается обелить свое имя и вернуться в Украину.

"Зачем? Ответ очень прост. Все это время Буркин выполнял задачи спецслужб России. С помощью деятельности "Химпрома" вражеская спецслужба фактически создала условия для сбора и накопления компрометирующей информации относительно действующих сотрудников правоохранительных органов Украины. Таким образом была создана платформа для дальнейшей их вербовки и использование для различных целей. Тут может быть и получение разведывательной информации, и проведение операций по дескредитации и последующей дестабилизации обстановки в Украине", – считает еще один собеседник в украинской спецслужбе.

Он говорит, что вполне возможно что в ближайшее время с подачи Буркина в сети начнут появляться определенные фамилии действующих чиновников с доказательствами привлечения их к деятельности "Химпрома".

Надеемся, что порядочные правоохранители, порядочные офицеры все это понимают и в кратчайшие сроки поставят точку в этой опасной преступной истории под названием "Химпром".